[ESPN y Star Plus EN VIVO] ¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Alemania por la UEFA Nations League?

Inglaterra vs. Alemania EN VIVO se enfrentan este lunes 26 de septiembre, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana), por la fecha 6 del Grupo 3A en la UEFA Nations League 2022-23. El duelo se llevará a cabo en el estadio Wembley, con transmisión de ESPN y Star Plus (streaming), pero también puedes informarte con el minuto a minuto a través de La República Deportes, que te llevará los onces titulares, el relato de mejores jugadas y los videos de goles.

Inglaterra vs. Alemania: ficha del partido

Partido Inglaterra vs. Alemania ¿Cuándo juegan? Lunes 26 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wembley ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Alemania?

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Pese a tratarse de dos de las selecciones más poderosas del Viejo Continente, este encuentro Inglaterra vs. Alemania será de mero trámite en el Grupo 3A de la UEFA Nations League. Por la jornada final, británicos y teutones buscarán maquillar su mala campaña con un triunfo.

Los tres leones, sin victorias y ya con su descenso consumado, buscarán lavarse la cara ante sus hinchas por su reciente derrota 1-0 a manos de Italia. El equipo de Gareth Southgate intentará despedirse dignamente para enfocar todos sus esfuerzos en el Mundial Qatar 2022.

El conjunto germano, por su parte, también viene de un tropiezo; en su caso, ante el sorprendente líder, Hungría, que se llevó los tres puntos de Leipzig. Los de Hans-Dieter Flick tienen seis puntos, cuatro menos que los magiares, por lo cual ya no cuentan con chances para acceder a la siguiente fase.

Por la ida de este certamen, Inglaterra y Alemania igualaron 1-1 en el Allianz Arena con goles de Jonas Hofmann y Harry Kane. El historial reciente entre ambos es parejo, con dos victorias inglesas, una alemana y dos empates en sus cinco últimos cruces.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs. Alemania?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Dónde sintonizar Inglaterra vs. Alemania por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Inglaterra vs. Alemania ONLINE?

Para que no te pierdas el duelo Inglaterra vs. Alemania por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN que incluye en su oferta al cliente los juegos televisados por este canal. En caso no tenga acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura gratis en la página web de La República Deportes.

¿Qué costo tiene Star Plus para ver Inglaterra vs. Alemania?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos ver por Star Plus además de Inglaterra vs. Alemania?

Así como el Inglaterra vs. Alemania, en Star Plus podrás ver todos los duelos de la última fecha de la fase de grupos en esta UEFA Nations League. Algunos de los partidos más importantes que serán exclusivos de este servicio de streaming son Dinamarca vs. Francia, Gales vs. Polonia y Hungría vs. Italia.