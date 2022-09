[En Vivo] Italia vs. Hungría: ¿cómo ver el partido por la UEFA Nations League 2022-23?

Italia vs. Hungría se enfrentan EN VIVO, este lunes 26 de setiembre, a la 1.45 p. m. (hora peruana) por la sexta jornada de la UEFA Nations League. Este duelo se disputará en el Puskás Aréna Park y será transmitido por la señal de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Italia vs. Hungría: ficha del partido

Partido Italia vs. Hungría ¿Cuándo juegan? Lunes 26 de setiembre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Puskás Aréna Park

Italia vs. Hungría: posibles alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Rafael Toloi, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi; Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella, Jorginho, Bryan Cristante, Federico Dimarco; Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori. DT: Roberto Mancini

Hungría: Peter Gulacsi; Willi Orban, Attila Szalai, Adam Lang; Attila Fiola, Andras Schafer, Adam Nagy, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Daniel Gazdag; y Adam Szalai. DT: Marco Rossi

¿A qué hora juegan Italia vs. Hungría?

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el Italia vs. Hungría?

Para que no te pierdas el duelo Italia vs. Hungría por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN que incluye en su oferta al cliente los juegos televisados por este canal. En caso no tenga acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura gratis en la página web de La República Deportes.

¿Dónde juegan Italia vs. Hungría?

El encuentro entre Italia vs. Hungría se disputará en el Puskás Aréna Park, ubicado en la ciudad de Budapest, Hungría.