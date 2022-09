Chivas vs. América EN VIVO HOY, vía TUDN: ¿a qué hora y cómo ver el clásico mexicano?

Mira AQUÍ el amistoso Chivas vs. América EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 25 de septiembre, desde las 3.30 p. m. (hora de Perú). El clásico mexicano se llevará a cabo en el Bobby Dodd Stadium, con transmisión de TUDN y Chivas TV. Si quieres seguir el minuto a minuto con videos de goles, relato de mejores jugadas y marcador actualizado con onces titulares, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Chivas vs. América: ficha del partido

Partido Chivas vs. América ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 25 de septiembre ¿Dónde? Bobby Dodd Stadium ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora de Perú y México) ¿En qué canal? TUDN, Chivas TV

¿A qué hora juegan Chivas vs. América?

El clásico mexicano entre Chivas vs. América está pactado para HOY, domingo 25 de septiembre, a las 3.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación de los demás países.

Perú, México, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 5.30 p. m.

Chivas vs. América: canales

La transmisión del partidazo entre Chivas vs. América EN VIVO estará a cargo de los canales TUDN y Univisión para la región mexicana.

México: TUDN, Canal 5, Chivas TV

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión

Centroamérica: TUDN.

¿Cómo ver Chivas vs. América en TUDN?

Sky: canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: canal 501 (SD) y 890 (HD)

Total Play: canal 503.

¿Dónde ver Chivas vs. América ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el Chivas vs. América por internet, sintoniza las señales de ViX y Blim, servicios de streaming pertenecientes al mismo conglomerado que el canal TUDN, o la plataforma virtual de Chivas TV. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

Chivas vs. América: alineaciones posibles

Chivas: Miguel Jiménez, Hiram Mier, Gilberto García, Miguel Ponce, Alan Mozo, Alan Torres, Fernando González, Jesús Molina, Ángel Zaldívar, Cristian Calderón y Jesús Angulo.

América: Óscar Jiménez, Emilio Lara, Jorge Gómez, Salvador Reyes, Miguel Layún, Federico Viñas, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Roger Martínez y Brian Rodríguez Chivas.

¿Dónde juegan Chivas vs. América?

El recinto que albergará el amistoso entre Chivas vs. América será el Bobby Dodd Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Dicho complejo fue inaugurado el 27 de septiembre de 1913 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 55.000 espectadores.