Exjugador de Melgar Luis Artime sale campeón con Belgrano de Córdoba

Por: Jorge Jiménez

Luis Artime devolvió a Belgrano de Córdoba a la Primera División del Fútbol Argentino. En un partido de infarto, jugado en el estadio San Nicolás de Arroyó, Belgrano le ganó a Brown por 3-2 y logró el campeonato en la Primera Nacional del país gaucho. En el minuto 84, Joaquín Susvielles anotó el gol del triunfo.

El exfutbolista argentino es muy querido en la ciudad de Arequipa , ya que en su paso por las filas del FBC Melgar, en el 2022, logró convertir 24 tantos, por lo que se metió al bolsillo a la hinchada melgariana, que también lo recuerda porque puso una franja celeste a la tradicional camiseta dominó, rojinegra, del equipo mistiano.

“Luifa”ganó el año pasado la presidencia del club de sus amores postulando en la lista denominada Belgrano Primero. Su equipo jugó este año 34 partidos, de los que ganó 22, empató siete y perdió cinco. Sumó 73 puntos en el primer lugar y sacó 11 puntos de ventaja a su tradicional rival, Instituto, que se ubica segundo en la tabla.

Muy emocionado, le dijo al Diario Olé de Argentina: “No regalaron nada, fue una auténtica final. Me gusta ganar las finales así. Esto no es para cagones. Nos jugamos muchísimo: el técnico, nuestra conducción. Dijimos que veníamos a despertar a este gigante dormido y volvió de donde no tuvo que haber bajado”, sostuvo Luifa una vez finalizado el encuentro en San Nicolás, donde el Pirata tuvo que sufrir muchísimo para quedarse con la victoria y con el histórico ascenso a la Liga Profesional. Y agregó: “Me acuerdo de mil cosas en este momento. Hoy lo tienen que disfrutar ellos. Yo soy un apéndice de esta estructura. Estoy halagado por la entrega que hace el club”.

Desde Arequipa, los hinchas del FBC Melgar lo felicitan y esperan que pronto haya convenios de mutua cooperación.