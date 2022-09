Países Bajos vs. Bélgica: ¿a qué hora y cómo ver el partido por la Nations League vía Star Plus?

MIRA AQUÍ Países Bajos vs. Bélgica EN VIVO y DIRECTO este domingo 25 de septiembre por la sexta fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2022-23. El duelo comenzará a las 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Amsterdam Arena. La transmisión de este cotejo estará a cargo de Star Plus; además, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Países Bajos vs. Bélgica: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Bélgica ¿Cuándo juegan? Domingo 25 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. ¿Dónde? Amsterdam Arena ¿En qué canal? Star Plus

Países Bajos vs. Bélgica: posibles alineaciones

Países Bajos: Remko Pasveer; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Frenkie De Jong, Marten De Roon, Steven Berghuis, Daley Blind; Steven Bergwijn y Cody Gakpo.

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Arthur Theate; Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; y Michy Batshuayi.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Bélgica EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Países Bajos vs. Bélgica EN VIVO empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo con tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver Países Bajos vs. Bélgica EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Países Bajos vs. Bélgica por la UEFA Nations League, debes sintonizar la señal de Star Plus para toda Sudamérica.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Países Bajos vs. Bélgica?

Para acceder a Star Plus y ver el Países Bajos vs. Bélgica, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Países Bajos vs. Bélgica EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Países Bajos vs. Bélgica, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.