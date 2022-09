Hinchas del FBC Melgar acusan falta de respeto del club Alianza Lima

La posibilidad de un futuro enfrentamiento entre Alianza Lima y el FBC Melgar por las semifinales o la final del campeonato nacional es factible. Los rojinegros, como campeones del Torneo Apertura, tienen un sitio reservado en las instancias finales, mientras que los íntimos aprietan el acelerador para meterse entre los mejores.

Estos partidos podrían tener situaciones inesperadas en lo que se refiere a la hinchada. El último miércoles el club limeño, a pesar de haber vendido entradas en la previa, anunció que no iban a permitir el ingreso de personas con la camiseta rojinegra a su partido pendiente por la Liga 1. Un par de aficionados, seguramente no enterados de esta disposición, fueron retirados del estadio tras exhibir la divisa arequipeña. Entre insultos, escupitajos y resguardo policial fueron retirados de las tribunas de Matute.

Esto ha generado furia entre los integrantes de las tres barras organizadas que tiene el club. Infierno Rojinegro (oriente), Occidente Dominó y León del Sur emitieron un comunicado en el que piden sanciones al club capitalino y se solidarizan con los aficionados que sufrieron maltratos.

No obstante, llama la atención el último párrafo: “ Exigimos al club que tome las acciones pertinentes…. no permitiendo el ingreso de los hinchas de este club a nuestro estadio. Caso contrario, las tres barras organizadas en Arequipa tomaremos acciones y no permitiremos que hinchas de otros equipos ingresen a nuestro estadio”.

La amenaza se dio luego de que el club también emitiera un comunicado en el que lamentan y rechazan los hechos acontecidos y que piden se tomen las medidas para que no se vuelvan a repetir. Los hinchas calificaron la manifestación como un “escueto comunicado de los administradores del club”.

La República conversó con Giancarlo Vidal, jefe de la barra de oriente y exdirectivo del club Melgar. “Ha sido una guerra psicológica clara en la que lamentablemente cayó el equipo”, dijo. Detalló que el club local puso a la venta mil entradas para el equipo visitante. “ Nos dieron códigos de entradas y muchos las compraron. En un partido clave nos cerraron la posibilidad de alentar. Muchos fueron, pero camuflados sin la camiseta melgariana”.

“Queremos que el club se haga respetar. Nos han faltado el respeto de una manera cruel. Hay amigos que los han botado como si fueran un perro”, aumentó.

Vidal fue radical en pedir al club que, de ahora en adelante, si es que va a ingresar la barra de otro equipo en Arequipa, debe ser en un sector aislado en la zona norte. “El fútbol debe ser una fiesta y para eso los hinchas de otros equipos deben irse a otra zona, el comunicado que hemos emitido los hinchas es claro, se entiende”.