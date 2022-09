[EN VIVO] River Plate vs. Talleres HOY: ¿en qué canal VER el partido por la Liga Profesional Argentina?

MIRA AQUÍ River Plate vs. Talleres EN VIVO | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 21 de la Liga Profesional Argentina 2022 HOY, sábado 24 de septiembre. El duelo iniciará a las 4.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El Millonario necesita ganar no solo por jugar de local, sino también por la necesidad de sumar 3 puntos y seguir tras los pasos de los líderes del torneo, Boca Juniors y Atlético Tucumán. Por otra parte, Talleres está en la parte baja de la tabla, por lo que quiere robar puntos de visita y escalar casillas.

River Plate vs. Talleres: ficha del partido

Partido River Plate vs. Talleres ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de septiembre ¿A qué hora? 4.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

River Plate vs. Talleres: historial

River Plate vs. Talleres: posibles alineaciones

River : Ezequiel Centurión; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Tomás Pochettino, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Talleres: Alan Aguerre; Julio Buffarini, Matías Catalán, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Christian Oliva, Diego Ortegoza; Diego Valoyes, Rodrigo Garro, Francisco Pizzini; Matias Godoy. DT: Javier Gandolfi.

¿A qué hora ver River Plate vs. Talleres EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre River Plate vs. Talleres EN VIVO empezará a partir de la 4.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Talleres EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido River Plate vs. Talleres por la Liga Profesional Argentina 2022, debes sintonizar la señal de ESPN o Star Plus.

River Plate vs. Talleres EN VIVO: ¿qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Talleres?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Talleres, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.