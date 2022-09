[En Vivo] Francia vs. Dinamarca: hora y canal de TV para ver el duelo por la Nations League

¿A qué hora juegan Francia vs. Dinamarca EN VIVO Y EN DIRECTO? | Ambas selecciones se verán las caras en la última fecha del grupo A de la UEFA Nations League este domingo 25 de septiembre. El compromiso se disputará en el Parken Stadion y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Francia vs. Dinamarca: ficha del partido

Partido Francia vs. Dinamarca ¿Cuándo juegan? Domingo 25 de septiembre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Parken Stadion

Francia vs. Dinamarca: la previa

Ganar y esperar. Para sopresa de muchos, Francia quedó fuera de las semifinales de la Nations League de forma prematura y llega a la última jornada del Grupo 1 con la consigna de evitar descender a la zona B.

El conjunto por Kylian Mbappé viene de imponerse por 2-0 ante Austria y logró escalar hasta la tercera casilla; sin embargo, necesita obtener un buen resultado ante Dinamarca de visita para no poner en riesgo su permanencia.

Por su parte, Dinamarca (9 puntos) perdió la cima del grupo tras su derrota ante Croacia (10 puntos). De esta manera, la escuadra danesa tiene la obligación de ganar y esperar un traspié de los croatas para intentar acceder a las semifinales de la competición.

Francia vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Francia: Maigna, Varane, Badiashile, Hernández, Mendy, Fofana, Tchouaméni, Clauss, Mbappé, Griezmann y Giroud.

Dinamarca: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Andersen, Maehle, Eriksen, Delaney, Hojbjerg, Olsen, Mbappé, Griezmann, Giroud.

Francia vs. Dinamarca: hora del partido

El encuentro entre Francia vs. Dinamarca se jugará a la 1.45 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 2.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Cómo ver Francia vs. Dinamarca EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Francia vs. Dinamarca ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Francia vs. Dinamarca por internet de este jueves 22 de septiembre, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de esta contienda vía La República Deportes.

¿Dónde ver el Francia vs. Dinamarca por internet?

¿Dónde juegan Francia vs. Dinamarca?

El escenario para el compromiso de la sexta jornada de la UEFA Nations League será el Parken Stadion, ubicado en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar más de 38.000 espectadores.