Este sábado 24 de septiembre, dio lugar la despedida de Claudio Pizarro en el Estadio Weserstadion del Werder Bremen, club donde es ídolo y goleador histórico. Además de forjar amistad con cracks de la talla de Arjen Robben, Philipp Lahm, Matt Hummels o Mario Gómez, quienes se hicieron presentes en su homenaje, sus 21 años en Europa también le permitieron amasar una gran fortuna.

El portal especializado Capology hizo un recuento de cuánto ganó en sus últimas 6 temporadas como futbolista profesional. Descubre en la siguiente nota todos los detalles acerca del dinero que obtuvo el ‘Bombardero de los Andes’.

¿Cuánto dinero ganó Claudio Pizarro en sus últimos años de carrera?

La temporada 2013/2014, donde venía de ganar la Champions League y fue dirigido por Pep Guardiola en el Bayern Munich, Claudio Pizarro ganó US$ 4 699 585, mientras que en la 2014/2015, la última con el cuadro ‘bávaro’ percibió un sueldo de US$ 3 706 828.

Posteriormente, el delantero retornó al Werder Bremen, donde en 2 temporadas ganó un total de US$ 3 503 673. La siguiente campaña recaló en la Colonia, donde le pagaron US$ 1 982 512 y en su último curso retornó a los ‘verdes’, recibiendo un salario de US$ 300.229.

Claudio Pizarro ganó la Champions League 2013 con Bayern Munich. Foto: Champions League.

De esta forma, Claudio Pizarro amasó una fortuna de US$ 14 192 827 solo en sus últimos 6 años de carrera futbolística.

¿Cuántos goles marcó Claudio Pizarro?

Durante sus 24 años de trayectoria, ‘Pizarrinha’ anotó 340 goles, de los cuales fueron 11 con Deportivo Pesquero, 28 con Alianza Lima, 153 con el Werder Bremen, 125 con Bayern Munich, 2 con el Chelsea, 1 con Colonia y 20 con la selección peruana.

Claudio Pizarro es el quinto máximo goleador histórico de la selección peruana. AFP.

Despedida de Claudio Pizarro: lista completa de invitados