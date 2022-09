Claudio Pizarro piensa en Matute

El jugador peruano más exitoso y reconocido internacionalmente –para muchos– les dice adiós a las canchas hoy (10:30 a.m.) en un partido de despedida en suelo alemán. El club donde más sonrió, Werder Bremen, organizó la ‘Fiesta de Claudio’ con invitados de lujo y La República pudo conversar con el ‘Bombardero’ antes del día esperado, que se llevará a cabo en el Weserstadion de Bremen.

—¿Cómo asumiste esta nueva realidad?

—Es un cambio bien grande, algo totalmente distinto para lo que no estás preparado. Estoy tranquilo y contento con lo que hago. Sigo ligado al fútbol y voy a seguir así toda mi vida porque es algo que quiero y disfruto haciéndolo, obviamente no tan compenetrado como lo hacía como jugador, por eso es que he decidido no ser entrenador, porque quiero disfrutar un poco de tiempo para mí y mi familia.

—¿Fue el final que esperabas?

—Te puedo decir que sí fue el final que esperaba porque no descendí con el Werder Bremen y eso es lo que buscábamos, pero por otro lado te puedo decir que no porque no había gente en el estadio, la pandemia no permitía disfrutar de los hinchas, por eso es complicado decirte si era el final que esperaba o no. En realidad, fue el final que llegó en ese momento.

—¿Por qué no hay peruanos entre los invitados?

—No hay ningún jugador peruano, solo mi hermano que ha venido a estar conmigo, porque juega la selección y hubiese sido invitar a jugadores que han jugado conmigo anteriormente y muchos de los que están ahora no, no quería tener esa desazón. A eso le sumo que está la idea de hacer una despedida en Perú.

—¿Ya hay algo avanzado para esa despedida?

—Para mí es importante disfrutar con la mayoría de jugadores con los que estuve en la selección, en Alianza, Pesquero, ojalá que la mayoría pueda venir. Una vez que acabe lo de mañana (hoy), empezaré a replantearme las cosas para hacer la despedida en Perú.

—¿Dónde sería esa despedida?

—Todavía no sé en qué estadio, pero me gustaría obviamente que sea en Matute, la dejo ahí picando.

—¿Podremos ver nuevamente a Pizarro junto a Vargas, Guerrero y Farfán?

—De todas maneras van a ser invitados los tres, ojalá que puedan venir y muchos más.

—¿Qué le diría el Claudio de hoy al joven que inició este camino?

—He conseguido muchas cosas importantes, he cometido errores y uno crece, avanza. Lo aplaudiría, le diría ‘hiciste muy bien, hiciste una buena carrera y debes estar orgulloso de lo que has conseguido y ahora a pasar un poco esa experiencia a la gente que viene atrás’.

—¿Qué decirles a los más chicos que se están ganando un lugar, como Jairo Concha, Piero Quispe...?

—A Jairo Concha lo he visto jugar en Alianza y en la selección, me parece un buen jugador y lo que le diría es que si hay la oportunidad de ir a competir al extranjero que aprovechen porque ves el fútbol desde otro punto de vista, de otra manera, eso te ayuda a crecer como futbolista. Además, el fútbol peruano no pasa por un buen momento y te das cuenta en los torneos internacionales.

—¿Qué opinas de la llegada de Reynoso a la selección?

—Conozco muy bien a Juan, he jugado con él, ha sido mi capitán, ha ido creciendo como entrenador y creo que llega en un momento con experiencia. Desearle todo lo mejor, creo que es una persona que conoce muy bien el fútbol peruano y tiene experiencia en el extranjero, eso lo ayudará. El deseo es grande, vamos a ver, mañana empieza.

—¿Piensas trabajar por o para el Perú, para la FPF?

—Ese es un tema que me gustaría y ya lo pensé mucho, simplemente que hay que encontrar el momento correcto y por ahora no lo es.

Las camisetas. Esta es la indumentaria que usarán los invitados a la ‘Fiesta de Claudio’, la despedida oficial del ‘Bombardero’. Foto: composición La República/difusión

Sabías que...

En la mira. Pizarro se refirió a Matteo Pérez Vinlöf, defensa sueco con padre peruano, quien juega en Bayern Múnich. “Conozco a su papá, es peruano del Callao, muy agradable, y de alguna manera él se siente peruano. Yo sé que deja las posibilidades abiertas a la selección peruana”.