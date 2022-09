Joven se lleva EN VIVO la bicimoto de Gonzalo Núñez porque no le pagó una apuesta de 50 soles

Mientras el comentarista deportivo Gonzalo Núñez estaba en pleno programa, su compañero Óscar Paz indicó que tenían un enlace en vivo desde las afueras de las instalaciones del medio donde trabaja. En el encuadre se aprecia a un joven llevándose la bicimoto de Núñez. Este hecho se volvió tendencia en las redes sociales.

¿Qué es lo que pasó? Un compañero de Gonzalo, quien había realizado una apuesta con el conductor, indicó muy molesto que se iba a llevar alguna pertenencia para saldar la cuenta que tenían pendiente. Christofer Campos, quien labora en Radio Exitosa, tomó la bicimoto, se puso el casco y se fue mientras mencionaba que aún le quedaría debiendo 10 soles.

En el clip que mostraron se ve cuando el trabajador es abordado por el reportero y le pregunta qué es lo que está sucediendo. “Me tengo que llevar algo de Gonzalo Núñez. Yo no sé por qué no puede pagar la cuenta si son 50 soles. Hay un audio revelador y mira ahora lo que me tengo que llevar por 50 soles”, expresó Campos al momento que lo entrevistaron.

Ante esto, el comentarista deportivo se vio sorprendido y manifestó que lo ocurrido fue un “ embargo de oficio” , lo que generó la risa de los panelistas. En las redes sociales, se llegaron a leer algunos comentarios de los usuarios: “Pero esto vale 39.90 te estaría quedando debiendo 10 soles” , “Paga, pues, Gonzalo” , “En su propio programa”.

