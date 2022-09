Portugal vs. República Checa EN VIVO vía Star Plus: transmisión de la UEFA Nations League

Portugal vs. República Checa EN VIVO se enfrentan este sábado 24 de setiembre por la jornada 5 de la UEFA Nations League 2022-23 a partir de las 1.45 p. m. (hora peruana) en el Sinobo Stadium. El encuentro será televisado por Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del cotejo por internet en La República Deportes.

Portugal vs. República Checa: ficha del partido

Portugal vs. República Checa UEFA Nations League-fecha 5 ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de setiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Sinobo Stadium ¿Canal? Star Plus

El cuadro de Portugal, con Cristiano Ronaldo, visitará a la difícil República Checa por fecha 5 de la UEFA Nations League. El elenco portugués está peleando mano a mano el liderato con España en el grupo 2 de la Liga A.

El conjunto ibérico necesitará una victoria contra los checos y esperar que los españoles tropiecen ante Suiza para tomar el primer lugar.

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Portugal vs. República Checa?

Para acceder a Star Plus y ver el Portugal vs. República Checa, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Portugal vs. República Checa?

Si quieres seguir en internet el Portugal vs. República Checa, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.