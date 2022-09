Italia vs. Inglaterra EN VIVO: ¿a qué hora juegan y cómo ver el duelo por la UEFA Nations League?

MIRA AQUÍ EN VIVO Italia vs. Inglaterra | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 5 por la UEFA Nations League 2022-23 Hoy, viernes 23 de septiembre. El duelo iniciará a las 1.45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Italia vs. Inglaterra: posibles alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Emerson; Nicolò Barella, Sandro Tonali, Jorginho; Wilfried Gnonto, Ciro Immobile y Vincenzo Grifo.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Reece James, Fikayo Tomori, Harry Maguire; Kieran Trippier, Declan Rice, Jude Bellingham, Ben Chilwell; Raheem Sterling, Harry Kane y Phil Foden.

Italia vs. Inglaterra: ficha del partido

UEFA Nations League Italia vs. Inglaterra ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 23 de septiembre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Italia vs. Inglaterra EN VIVO?

El duelo entre Italia vs. Inglaterra se jugará a las 1.45 p. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Conoce en esta nota los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Italia vs. Inglaterra EN VIVO?

El encuentro entre Italia vs. Inglaterra por la UEFA Nations League debes sintoniza la señal de ESPN o Star Plus.

¿En qué canal ver Italia vs. Inglaterra por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Italia vs. Inglaterra?

Para acceder a Star Plus y ver el Italia vs. Inglaterra, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de Italia vs. Inglaterra?

Si quieres seguir en internet el Italia vs. Inglaterra, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Italia vs. Inglaterra?

El encuentro entre Italia vs. Inglaterra se medirán en el Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como Estadio de Fútbol San Siro, es un recinto deportivo situado en la ciudad de Milán, Italia, en el barrio de San Siro. En él disputan sus partidos como locales el A. C. Milan y el F. C. Internazionale, rivales deportivos.