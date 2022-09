[En Vivo] España vs. Suiza: ¿dónde ver el partido por la UEFA Nations League 2022-23?

España vs. Suiza juegan EN VIVO este sábado 24 de septiembre a la 1.45 p. m. (hora peruana) por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2022-2023. Este duelo se disputará en el estadio La Romareda y será transmitido por la señal de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

España vs. Suiza: ficha del partido

Partido España vs. Suiza ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de septiembre ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio La Romareda

España vs. Suiza: posibles alineaciones

España: Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Rodri, Koke/Carlos Soler; Nico Williams/Sarabia, Morata y Ferrán Torres.

Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Eric García, Jordi Alba; Pedri, Rodri, Koke/Carlos Soler; Nico Williams/Sarabia, Morata y Ferrán Torres. Suiza: Omlin/Sommer; Widmer, Comert/Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez/Mbabu; Freuler, Xhaka, Sow/Zakaria, Shaqiri, Seferovic y Embolo/Vargas.

¿A qué hora juegan España vs. Suiza?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

¿Qué canal transmite el España vs. Suiza?

Si no quieres perderte el partido España vs. Suiza por la UEFA Nations League, debes sintonizar la señal de Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Italia vs. Inglaterra?

Para acceder a Star Plus y ver el España vs. Suiza, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan España vs. Suiza?

España vs. Suiza se enfrentarán en el estadio La Romareda, ubicado en la ciudad de Zaragoza, España.