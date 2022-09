La vez que Claudio Pizarro puso plata de su bolsillo para apoyar a la selección peruana

A pocas horas del partido de despedida de Claudio Pizarro, Andrés Mendoza reveló un hecho que nadie lo sabía. El popular ‘Cóndor’ manifestó que, hace algunos años, cuando aún compartían en la Bicolor, el ‘Bombardero de los Andes’ puso plata de su bolsillo para pagar a todos los jugadores por un premio que no había sido saldado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El exjugador de Bayern Múnich no es recordado de buena manera por gran parte de la afición peruana porque no llegó a plasmar en la selección peruana lo que hacía en sus clubes. Por ello, la confesión de Andrés Mendoza sobre el acto de nobleza que tuvo Pizarro con sus compañeros sorprenderá a más de uno.

Andrés mencionó un hecho que sucedió en el certamen continental de Venezuela. “Nadie dice nada de eso. En la Copa América de 2007, en el que fuimos con Julio César Uribe, se prometió premios, pero nada que ver (no le pagaron). Llegamos a Lima y, en el hotel, Claudio nos dice ‘nadie se mueve de aquí, espérenme un ratito’; y nos empezó a pagar a todos de su misma plata. Eso nadie sabe. Por más que jugaba en el Chelsea, Claudio nos pagó a todos”, inició el ‘Cóndor’.

La suspensión con ‘Chemo’ Del Solar fue injusta “porque el técnico nos dio permiso, yo después de eso ya no vuelvo a la selección peruana y mis compañeros me preguntaban por qué no me llamaban de la Bicolor”. Después de este hecho, Claudio Pizarro recién vuelve en la era Sergio Markarián. Por este caso polémico, Mendoza manifestó que “tuve que ir hasta al TAS porque la FPF quería que yo pague como 10.000 dólares”.

Despedida de Claudio Pizarro: fecha, hora, canal y lugar

La despedida de Claudio Pizarro se llevará a cabo este sábado 24 de septiembre a las 10.30 a. m. (hora peruana) en el Weserstadion de Bremen. La transmisión estará a cargo de América TV y Movistar Deportes, pero también podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.