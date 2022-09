Pizarro confirmó partido de despedida en Perú: sueña que sea en Matute con Guerrero y Farfán

La República pudo participar en la conferencia de prensa del partido de despedida de Claudio Pizarro, quien confirmó que piensa realizar otro homenaje, pero esta vez en Perú. Asimismo, aseguró que le gustaría que sea en Matute y que invitará a Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

El ‘Bombardero de los Andes’ reveló también la razón del por qué ningún futbolista peruano, salvo su hermano Diego Pizarro, y es que no quería chocar con el partido de la selección peruana de este sábado, ante México.

“Organizando esta despedida y viendo a quién invitaba y a quién no, llegué a un punto en el que tomamos la decisión de no invitar a los jugadores de Perú porque era complicado, algunos iban a venir, otro no, entonces eso era lo que no quería”, empezó declarando Pizarro.

Tras esto, Claudio confirmó la idea de organizar un partido en Perú. “Entonces de ahí viene la idea de hacer algo en Perú porque para mí es importante disfrutar con la mayoría de jugadores con los que estuve en Perú, en Alianza, Pesquero, ojalá que la mayoría pueda venir. Y de ahí crece la idea de hacer algo en Perú. La organización de la despedida aquí es largo, tedioso, entones una vez que acabe, es donde empezaré a replantearme las cosas para hacer la despedida en Perú”, declaró el ‘Bombardero’.

Al ser consultado en qué estadio le gustaría jugar, Claudio Pizarro reveló que le encataría que sea en Matute y señaló que llamará a Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.