[TyC Sports EN VIVO] Argentina vs. Honduras amistoso 2022: ¿a qué hora y dónde ver ONLINE?

Argentina vs. Honduras EN VIVO se enfrentan este viernes 23 de setiembre en un partido amistoso a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y a las 9.00 p. m. (hora argentina). El duelo, que se desarrollará en el Hard Rock Stadium Florida, Estados Unidos, será televisado por TyC Sports.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del compromiso de la selección argentina por internet en La República Deportes.

Argentina vs. Honduras: ficha de partido

Argentina vs. Honduras Amistoso 2022 ¿Cuándo juegan? Viernes 23 de setiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y a las 9.00 p. m. (hora argentina). ¿Dónde? Hard Rock Stadium Florida, Estados Unidos ¿Canal? TyC Sports

Argentina jugará un partido amistoso ante Honduras en Estados Unidos pensando en lo que será su participación en el Mundial Qatar 2022.

La Albiceleste, al mando de Lionel Scaloni, vuelve a las canchas tras el final de las eliminatorias y luego de haber ganado la Finalíssima ante Italia. Para este cotejo, convocó a todas sus figuras.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras?

Perú: 19.00 horas

Argentina: 21.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Brasil: 21.00 horas

Paraguay: 20.00 horas

Chile: 21.00 horas

Venezuela: 20.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Colombia: 19.00 horas

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Honduras por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Argentina vs. Honduras, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Convocados de la selección argentina