Juan Reynoso tendría una preocupante baja en la selección peruana para el amistoso ante México

La selección peruana se mide ante México este 24 de septiembre en lo que será el primer partido de Juan Reynoso como entrenador. Sin embargo, no todo serían buenas noticias, puesto que el ‘Cabezón’ tendría una sensible baja para este encuentro.

Según dio a conocer el periodista Alonso El inca a través de su cuenta de Twitter, Raúl Ruidíaz presentó una fatiga muscular. “Raúl Ruidíaz presenta una fatiga muscular, sabe que cuenta con la confianza de Juan Reynoso y es consciente que Seattle Sounders pelea por playoffs” , informó.

Ruidíaz volvió a ser llamado para la selección peruana. Foto: FPF

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre lo que tiene Ruidíaz; no obstante, su presencia frente a México podría peligrar. Como se sabe, el delantero del Seattle Sounders es del agrado de Reynoso, por lo que no sorprenderá que lo haga jugar desde el inicio, en caso lo tenga apto.

PUEDES VER: El impresionante monto que gastan los jugadores de la selección en sus outfits

¿En qué canal ver Perú vs. México?

Perú vs. México: canales para territorio azteca

El enfrentamiento entre Perú vs. México será transmitido a través de TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes y Blim TV para la zona mexicana.

Perú vs. México: canal para territorio peruano

En cuanto al territorio nacional, la señal encargada del duelo Perú vs. México será Movistar Deportes.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese

José Carvallo

Alejandro Duarte.

Defensas

Luis Advíncula

Carlos Zambrano

Anderson Santamaría

Aldo Corzo

Luis Abram

Miguel Araujo

Alexander Callens

Marcos López

Nilson Loyola.

Mediocampistas

Pedro Aquino

Wilder Cartagena

Renato Tapia

Sergio Peña

Bryan Reyna

Christofer Gonzales

Christian Cueva

Edison Flores

Piero Quispe.

Atacantes