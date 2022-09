¿Por qué Ricardo Gareca lo ‘borró’ de la Bicolor? Anderson Santamaría responde

A pocos días del debut de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana, algunos jugadores se van perfilando como posibles titulares para enfrentar a México. Uno de ellos es Anderson Santamaría, quien fue ‘borrado’ por Ricardo Gareca.

El defensor del Atlas, en su momento, fue titular en el esquema del estratega argentino; sin embargo, dos errores vitales, que nos costaron el empate ante Uruguay y la derrota frente a Brasil, produjeron su ausencia en el Equipo de Todos. Un hecho del que el mismo Santamaría es consciente. “Si bien es cierto he tenido errores puntuales de los cuales uno aprende, me he venido preparando y he estado pendiente de la selección, del juego contra Australia. La verdad, muy apenado por mis compañeros, que lucharon muchísimo”.

El central de la Bicolor mencionó que él tenía siempre la idea de poder regresar al Equipo de Todos, pero lamentablemente no ocurrió. “Desde que se dio el momento de mis errores puntuales sabía que iba a tener mi revancha. Con Ricardo (Gareca) ya no pude ir, pero sí estaba la posibilidad de regresar”.

Finalmente, Anderson se mostró muy contento con su convocatoria en esta nueva etapa con Juan Reynoso. “Comienza una nueva etapa, una nueva era, una nueva oportunidad para todos. Conozco muy bien al profesor Juan. He trabajo con él en Melgar y Puebla. Ahora, ponerme a órdenes de él y trabajar de la mejor manera”, puntualizó.

Amistosos de la Bicolor ante México y El Salvador

La Blanquirroja afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. El primero será ante México, el cual se desarrollará el 24 de septiembre. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana. El siguiente será frente a El Salvador, el 27 de septiembre.