Retiro de Roger Federer: fecha, hora y canal del partido con Rafael Nadal por Laver Cup 2022

Este viernes 23 de septiembre será recordado como el día en el que Roger Federer se retiró del tenis. El ‘Expreso Suizo’ anunció el fin de su gloriosa carrera con la raqueta, en la que pudo levantar 103 títulos, de los cuales 20 son Grand Slam, solo superado por Novak Djokovic (21) y Rafael Nadal (22).

El evento en el que competirá por última vez será la Laver Cup 2022, en la que, por primera vez, formará grupo con ‘Rafa’, ‘Nole’ y Murray, el llamado Big Four. Conoce en esta nota a qué hora y dónde ver el partido de despedida de ‘Su Majestad’, quien formará en dobles junto a Nadal.

Laver Cup 2022: ficha del evento

Evento Laver Cup 2022 ¿Cuándo es? Del 23 al 25 de septiembre ¿Dónde? O2 de Londres ¿A qué hora? 7.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal ver? ESPN y Star Plus

¿A qué hora será el último partido de Roger Federer?

El juego de dobles entre Roger Federer y Rafael Nadal vs. Frances Tiafoe y Jack Sock será el último juego del día 1 de la Laver Cup 2022. Conoce el horario aproximado según tu zona geográfica:

Roger Federer hará equipo con Rafael Nadal para enfrentar a Tiafoe y a Sock. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Federer y Nadal?

Para sintonizar el último juego de Federer deberás acceder al canal ESPN o a su plataforma de streaming Star Plus.

¿Cómo ver el retiro de Roger Federer ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la despedida de Federer en Laver Cup por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.