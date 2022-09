¿Mannucci no podría ir a la Libertadores Femenina y Alianza sí? Conoce todo sobre este problema

La definición de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 ha estado envuelta en polémica y no solo por el cambio de reglas en cuanto a la final, pues ya no se jugará a partido único, sino ida y vuelta. Recientemente, salió la información de que, así se corone campeón, Carlos A. Mannucci no podría representar al Perú en la Copa Libertadores Femenina y su lugar sería ocupado por Alianza Lima.

Información que fue corroborada por el propio entrenador del equipo trujillano, Luis Cordero, quien apuntó hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no “querer darles el permiso de participar” en el máximo torneo de mujeres. No obstante, se conoce que las carlistas sí podrían jugar la Copa Libertadores, pero deben acelerar el trámite en conjunto con la federación. A continuación, te explicaremos todo este ‘embrollo’ .

¿Por qué Mannucci no podría jugar la Copa Libertadores?

De acuerdo a la periodista de la revista Sudor Mariafe Sierra, la información que se maneja es que hubo un descuido por parte de la administración de Racing de Huamachuco, que estuvo a cargo del equipo femenino de Carlos A. Mannucci hasta el mes de junio, pero durante todo ese tiempo no hizo el seguimiento respectivo de la licencia que deberían haber presentado ante la FPF y Conmebol en agosto pasado.

Ya sea por una negligencia administrativa o porque simplemente no creían que las futbolistas podrían llegar hasta la última instancia —pues las abandonaron completamente y les debían más de tres meses, así como al comando técnico—, la figura hoy en día es que Carlos A. Mannucci no cuenta con el permiso y su lugar sería ocupado por las blanquiazules.

Gerente de Equipo Femenino de Mannucci confirma esta noticia

En diálogo con DirecTV Sports Perú, el gerente del Equipo Femenino de Carlos A. Mannucci, José Valdivia, confirmó que es cierto que no cuentan con la licencia para participar en la Copa Libertadores, pero que se encuentran realizando las coordinaciones respectivas para poder competir en este torneo en caso se coronen campeonas de la Liga Femenina Pluspetrol.

“Estamos tomando las precauciones de caso y haciendo algunas coordinaciones en el eventual caso de que salgamos campeones, para poder tener todo avanzado”, empezó declarando el administrativo.

Valdivia reveló también que Racing de Huamachuco se hizo cargo del equipo femenino hasta el mes de junio y que decidieron tomar el control del mismo al ver los problemas que se estaban dando.

“ Posteriormente, hubo unos problemas, temas de organización, falta de pago a las jugadores, comando técnico, por lo que como directiva decidimos tomar el control del equipo en la primera semana de septiembre porque estaban abandonadas ”, señaló.

Asimismo, señaló que una de las cosas que debía haber hecho Racing de Huamachuco era asegurarse de haber enviado la licencia y que incluso la misma federación les hizo saber que debían hacerlo antes del 20 de agosto, fecha en la que vencía este plazo. “Entre esas cosas estipuladas, una de ellas era que esa institución tenía que realizar el proceso de licencia que nos comunicaron a nosotros cuando fuimos a la reunión del hexagonal (aproximadamente 15 a agosto), y que esto terminaba el 20 de agosto”, añadió.

Mannucci sí podrá participar

Pese a que todo apunta a que las carlistas no podrían disputar la Copa Libertadores, en realidad sí tendrían la posibilidad de hacerlo, pues el artículo 71° y 72° del Reglamento de Licencias de Clubes en el Futbol Peruano de la Confederación Sudamericana de Futbol señala que el conjunto trujillano podrá tramitar una Licencia Provisoria o Especial que deberá ser entregada ante Conmebol y la FPF .

Artículo 71°

“Si un club clasifica por sus resultados deportivos para participar en la Conmebol Libertadores Femenina, pero no se ha sometido al proceso de concesión de licencias, o se ha sometido a un proceso de concesión de licencias inferior o no equivalente al que es de aplicación para los clubes de primera división, la Asociación Miembro puede —en nombre del club— solicitar la aplicación al título extraordinario del Sistema de Concesión de Licencias de Clubes en el Fútbol Femenino”.

Artículo 72°

“Basándose en dicha aplicación al título extraordinario, la Conmebol establecerá el procedimiento y los requisitos mínimos que el Cedente de la Licencia deberá exigir al solicitante, a fin de que este pueda obtener la Licencia Provisoria o Especial para participar en la correspondiente competición de clubes. Dicha concesión solo es aplicable a ese solicitante en concreto y para dicha temporada”.

Reglamento de Licencias de Clubes en el Futbol Peruano de la Confederación Sudamericana de Futbol. Foto: Conmebol

Lo mismo fue confirmado por José Valdivia, quien afirmó que la FPF podría presentar este documento hasta un día antes de su primer partido en Copa Libertadores. “ Lamentablemente no lo hicieron a tiempo para la federación, pero existen otros caminos. Tenemos toda la documentación en regla. Ingresamos la solicitud y hasta ahora no recibimos la respuesta de la FPF porque no hay un límite para la Conmebol para dar esta licencia. La FPF puede emitirlo un día antes de nuestro partido ”, finalizó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci?

La ida entre ambas escuadras se llevará a cabo el domingo 25 de septiembre a las 2.00 p. m. en el Estadio Mansiche. Mientras que la vuelta tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva el jueves 6 de octubre a las 7.00 p. m.