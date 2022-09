Sergio Peña tras su polémico mensaje contra el Malmo: “No permito que alguien sea falso conmigo”

El mediocampista de la selección peruana Sergio Peña se sumó a la delegación incaica en Los Ángeles para afrontar dos amistosos internacionales ante México y El Salvador. Sin embargo, antes de partir de tierras suecas, el futbolista nacional dejó un polémico mensaje en contra de su actual equipo, Malmo.

El jugador de 26 años subió una historia a su Instagram mostrando su molestia y dando a entender que nunca más regresaría al club sueco. “No los extrañaré ni un poquito”, expresó Sergio Peña. Nadie entendía lo que había sucedido hasta que, en su llegada para unirse a la Bicolor, el mediocampista decidió hablar.

Mensaje de Peña. Foto: Sergio Peña/Instagram

En una conferencia de prensa de la selección peruana, el volante peruano manifestó qué es lo que pasó con su equipo y el porqué de su reacción en redes sociales. “No me arrepiento de mi publicación. Hay personas dentro del club que no han sido transparentes conmigo. Son cosas que ni como ser humano ni como jugador voy a permitir nunca. No permito que alguien sea falso conmigo”, puntualizó.

En caso de que no continúe en el conjunto sueco, lo cual es lo más probable, Sergio Peña tendría que esperar hasta enero (cuando se abren los libros de pase) del próximo año para poder fichar por alguna escuadra.

Amistosos de la Bicolor ante México y El Salvador

La Blanquirroja afrontará algunos partidos amistosos en fecha FIFA. El primero será ante México, el cual se desarrollará el 24 de septiembre. Este será el debut del ‘Cabezón’ como director técnico de la selección peruana. El siguiente es frente a El Salvador (27 de septiembre).