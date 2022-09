[EN VIVO] Alianza Lima vs. Melgar por Liga 1: ¿a qué hora y dónde ver el duelo del Torneo Clausura?

Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO se enfrentan este miércoles 21 de setiembre por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El partido pendiente se jugará en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7 .30 p .m. (hora peruana) y será televisado por GolPerú.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol peruano por internet vía Movistar Play en La República Deportes.

Alianza Lima vs. Melgar: ficha del partido

Alianza Lima vs. Melgar Torneo Clausura 2022-fecha 6 ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de setiembre ¿A qué hora? 7.30 p .m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿Canal? GolPerú

Partido clave por el título. Los blanquiazules y rojinegros se jugarán parte del campeonato cuando les toque enfrentarse en Matute, este miércoles 21 de setiembre, por la fecha 6 del Torneo Clausura.

El duelo pendiente entre ambos equipos finalmente se jugará en medio del marco de los amistosos de la selección peruana. El conjunto victoriano, al mando de manera interina por ‘Chicho’ Salas, tiene 21 puntos y necesita una victoria para quedar atrás del líder Sporting Cristal.

Por su parte, el Dominó lleva 22 unidades y también urge del triunfo para no dejar escapar el Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?

Alianza Lima vs. Melgar jugarán a partir de las 7 .30 p. m. (hora peruana) por la Liga 1 2022.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Melgar?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Melgar será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. Melgar, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos entre Alianza Lima vs. Melgar