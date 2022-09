¿A qué hora juegan Herediano vs. Puntarenas FC EN VIVO por la Liga Promerica 2022?

Herediano vs. Puntarenas FC EN VIVO se enfrentan en el estadio José Joaquín ‘Coyella’ Fonseca, por la fecha 13 del Torneo Apertura en la Liga Promerica 2022, desde las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m. (hora peruana). El duelo se podrá ver por la señal de FUTV, pero también tienes la chance de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final en este y otros partidos de hoy.

Herediano vs. Puntarenas FC: ficha del partido

Partido Herediano vs. Puntarenas FC ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 20 de septiembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Costa Rica), 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio José Joaquín “Coyella” Fonseca ¿En qué canal? FUTV

Una nueva jornada del fútbol costarricense se juega este martes. El cuadro de Heredia, puntero del Grupo A con 30 unidades, se mide contra el Puntarenas, segundo del Grupo B con 20 puntos. Ambos clubes llegan de un empate ante Saprissa y Alajuelense, respectivamente.

El Team igualó 1-1 con el Monstruo en el clásico del buen fútbol con un salvador gol de Arturo Campos. Los tiburones, por su parte, no pasaron del 0-0 ante la Liga en un juego que tuvo que ser aplazado al día siguiente por las intensas lluvias.

Herediano rescató un punto de su visita al cuadro morado en la fecha anterior. Foto: Saprissa

¿A qué hora juegan Herediano vs. Puntarenas FC?

Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (miércoles 21).

¿Qué canal transmite Herediano vs. Puntarenas FC?

En territorio costarricense, el canal FUTV será el encargado de transmitir por TV el Herediano vs. Puntarenas FC. Esta señal deportiva cuenta con los derechos de la mayoría de partidos en la Liga Promerica.

¿Cómo ver Herediano vs. Puntarenas FC ONLINE?

Para que no te pierdas el Herediano vs. Puntarenas FC por internet, regístrate o ingresa al servicio de streaming soy.tv, el cual incluye los duelos televisados por el canal FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, también cuentas con la posibilidad de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos Herediano vs. Puntarenas FC

Puntarenas FC 0-2 Herediano | 08.07.19

Puntarenas FC 1-1 Herediano | 12.03.14

Herediano 3-1 Puntarenas FC | 14.01.14

Herediano 5-2 Puntarenas FC | 06.10.13

Puntarenas FC 1-2 Herediano | 18.08.13.

Herediano vs. Puntarenas FC: pronóstico

Betsson: gana Herediano (1,75), empate (3,60), gana Puntarenas (4,33)

Bet365: gana Herediano (1,80), empate (3,75), gana Puntarenas (3,80).

¿Dónde juegan Herediano vs. Puntarenas FC?

El escenario de este compromiso será el estadio José Joaquín “Coyella” Fonseca, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Goicochea, San José, con capacidad para 4.000 espectadores.