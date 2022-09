¿Peruano o mexicano? Santiago Ormeño se toma con humor las críticas sobre su nacionalidad

Llega motivado. Juan Reynoso reveló su primera lista de convocados para el inicio de su ciclo al mando de la selección peruana y una de las sorpresas fue Santiago Ormeño. Pese a que el delantero cuenta con pocos minutos en Chivas, el estratega de la Bicolor, quien ya lo dirigió en el Puebla, decidió citarlo para los amistosos ante México y El Salvador.

A cinco días del compromiso ante la escuadra azteca, el delantero fue uno de los primeros en arribar a Estados Unidos para incorporarse a los trabajos del combinado nacional.

“Estoy muy contento de formar parte. Es un nuevo comienzo. Esperemos sea magnífico este nuevo proceso. Ya conozco a Reynoso. Me ha dirigido, pero creo que eso no influye en nada. Me conoce y por algo estoy aquí. Espero continuar y poder dar lo mejor de mí como siempre ha sido”, comentó en diálogo con “Fútbol en América”.

Por otra parte, el artillero del conjunto de Guadalajara no atraviesa un buen presente en su institución. Desde que el Rebaño Sagrado anunció su fichaje, los aficionados lo cuestionaron por representar a la Blanquirroja —el club tiene como política que solo se contraten futbolista de nacionalidad mexicana— y los ataques desde diversos sectores se hacen presentes en cada jornada del torneo local.