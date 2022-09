¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Alianza Atlético EN VIVO por la Liga 1 2022?

Ayacucho FC vs. Alianza Atlético EN VIVO se enfrentan desde las 3.30 p. m., en el estadio Ciudad de Cumaná, por el cierre de la jornada 12 en el Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El encuentro se podrá ver por la señal de GolPerú, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado, la recopilación en video de los goles y el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Ayacucho FC vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Hoy lunes 19 de septiembre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Ciudad de Cumaná ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Alianza Atlético?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio del Ayacucho FC vs. Alianza Atlético será a las 3.30 p. m.

Obligado a ganar para intentar alejarse de la zona de descenso, un Ayacucho FC que no sabe de triunfos desde hace 21 jornadas en la Liga 1 busca lavarse la cara ante sus hinchas cuando se mida a Alianza Atlético por el cierre de la fecha 12 en el Torneo Clausura.

Los zorros, penúltimos del acumulado con solo 16 unidades, cayeron goleados en su último partido ante Atlético Grau por 3-0. Vencer en este nuevo encuentro podría permitirle alcanzar a San Martín como antepenúltimo o hasta superarlo gracias al punto extra por el subcampeonato en el Torneo de Reservas.

El elenco sullanense, por su parte, dejó escapar los tres puntos como local frente al ADT, al cual vencía 2-1 con un doblete de Adrián Fernández hasta los 90+1 minutos, cuando apareció Jean Deza para firmar el empate de penal.

Ayacucho FC y Alianza Atlético ya se enfrentaron este año por el Torneo Apertura, duelo que fue para el Vendaval por 2-1. Desde el regreso a primera de los piuranos, el historial entre ambos equipos registra tres cruces, con dos victorias para los norteños y una para los del sur.

¿Qué canal transmite Ayacucho FC vs. Alianza Atlético?

Para la TV peruana, el canal GolPerú transmitirá este compromiso Ayacucho FC vs. Alianza Atlético. Esta señal deportiva cuenta con los derechos de la mayoría de equipos en la Liga 1 2022.

¿Cómo sintonizar GolPerú para ver Ayacucho FC vs. Alianza Atlético?

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Ayacucho FC vs. Alianza Atlético ONLINE?

Si no quieres perderte el Ayacucho FC vs. Alianza Atlético por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. En caso te encuentres en el extranjero, puedes ver el cotejo vía Star Plus. También tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes si no puedes acceder a ninguno de estas plataformas.

Últimos partidos de Ayacucho FC vs. Alianza Atlético

Alianza Atlético 2-1 Ayacucho FC | 01.05.22

Ayacucho FC 0-1 Alianza Atlético | 21.09.21

Ayacucho FC 0-0 Alianza Atlético | 16.06.21

Alianza Atlético 0-1 Ayacucho FC | 15.04.21

Alianza Atlético 0-2 Ayacucho FC | 19.11.17.

Estadio de Ayacucho FC vs. Alianza Atlético

El escenario que acogerá este compromiso será el estadio Ciudad de Cumaná, recinto deportivo ubicado en Ayacucho con capacidad para albergar a 12.000 espectadores.