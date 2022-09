Donny Neyra: ¿por qué el recordado ‘Riquelme peruano’ se retiró del fútbol a los 33 años?

En el 2017, el futbolista Donny Neyra sorprendió a todos sus hinchas al anunciar su retiro del fútbol. Con tan solo 33 años, el mediocampista se alejó de las canchas tras destacar en varios equipos nacionales, como Universitario, Alianza Lima, Sport Boys, José Gálvez y más.

Donny tuvo la oportunidad de ser dirigido por el ‘Tigre’ Gareca durante la temporada 2008, que fue bastante memorable para el equipo crema, ya que se coronaron campeones del Torneo Apertura. En ese contexto, Gareca lo llegó a bautizar como el ‘Riquelme peruano’.

¿Por qué Donny Neyra se retiró del fútbol?

Según declaró el mismo Donny Neyra en una entrevista con el Cuto Guadalupe, su retiro del fútbol a una temprana edad se debió a la depresión , ya que, en ese entonces, estaba atravesando por momentos muy difíciles a raíz de la separación con su esposa.

Donny Neyra hizo una excelente campaña en el 2008. Foto: Andina

“Yo entré en un cuadro de depresión, por eso, dejé el fútbol. Entré en depresión cuando me separé y ya se me dio por no jugar al fútbol y fue cuando estaba entrenando a la ‘U’. Con 33 años, era un cero a la izquierda, malo, parecía que nunca hubiese jugado pelota (...) Mi mundo se me vino abajo”, reveló Neyra.

Donny Neyra y su relación profesional con Gareca

De la mano de Ricardo Gareca, Neyra tuvo su mejor etapa en Universitario, ya que el ‘Tigre’ supo explotar su talento al máximo. Este nivel de compromiso profesional hizo que el mediocampista le agarre mucho cariño. “Para mí, es una persona que valoro, admiro, respeto, un sin número de virtudes. Es mi viejo, mi papá, una persona importante en mi vida”, dijo en una ocasión.

Donny Neyra y su amistad con Ricardo Gareca. Foto: Donny Neyra/Facebook

De igual forma, Gareca se refiere a Donny como un gran profesional y amigo. “Siempre me gustó como jugador y alcanzó un gran nivel cuando le tocó jugar por la ‘U’”, dijo el ex DT de la Bicolor.

Sobre el comportamiento del jugador, el argentino mencionó lo siguiente: “Se comentan muchas cosas sobre él (Neyra), pero lo cierto es que conmigo nunca tuvo algún tipo de falta. No lo considero un futbolista conflictivo, para nada”.