¿A qué hora juegan Saprissa vs. Herediano EN VIVO? Ver HOY el clásico de punteros en Costa Rica

Saprissa vs. Herediano EN VIVO juegan en el estadio Saprissa, desde las 5.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 6.00 p. m. (hora de Perú), por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2022. El duelo será televisado por el canal FUTV, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el marcado actualizado con onces titulares y resultado final de este y otros partidos de hoy.

Saprissa vs. Herediano: ficha del partido

Partido Saprissa vs. Herediano ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 18 de septiembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Costa Rica), 6.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Saprissa ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Saprissa vs. Herediano?

Costa Rica: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 19).

¿Qué canal transmite Saprissa vs. Herediano?

El canal encargado de televisar el clásico Saprissa vs. Herediano será FUTV para todo el territorio costarricense. Esta señal cuenta con los derechos de la mayoría de los encuentros en la Liga Promerica.

¿Dónde ver Saprissa vs. Herediano ONLINE?

Si no quieres perderte el Saprissa vs. Herediano por internet, sintoniza la señal de soy.tv, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los encuentros televisados por el canal FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar FUTV para ver Saprissa vs. Herediano?

Cabletica:

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

Alineaciones probables de Saprissa vs. Herediano

Saprissa : Kevin Chamorro; Youstin Salas, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Kendall Waston, Ricardo Blanco; Álvaro Zamora, David Guzmán, Mariano Néstor Torres, Luis Paradela, Javon East.

Herediano: Esteban Alvarado, Keysher Fuller, Ariel Soto, Miguel Basulto, Orlando Galo Calderón; Luis Franco, Jefferson Brenes, Yeltson Tejeda, Kennedy Rocha; Arturo Campos, Anthony Contreras

Últimos clásicos Saprissa vs. Herediano

Saprissa 0-1 Herediano | 20.04.22

Herediano 1-1 Saprissa | 04.02.22

Herediano 3-2 Saprissa | 19.12.21

Saprissa 0-1 Herediano | 16.12.21

Herediano 1-0 Saprissa | 05.12.21.

Estadio de Saprissa vs. Herediano

El escenario de este encuentro será el estadio Ricardo Saprissa Aymá, recinto deportivo ubicado en la ciudad capital de San José, con capacidad para 23.000 espectadores.