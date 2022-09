Pablo Lavandeira niega rotundamente lo que dijo ‘Neka’ Vílchez sobre el polémico penal

El encuentro entre Alianza Lima vs. Carlos Stein por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 2022 terminó con mucha polémica. El árbitro principal cobró un penal y, a pesar de que hubo una conversación con el juez de línea, se mantuvo en su posición. Esto generó la molestia de los jugadores de la escuadra local y le reclamaron duramente al réferi.

Uno de los jugadores que levantaron la voz frente a las cámaras fue ‘Neka’ Vílchez, quien indicó que era una vergüenza el arbitraje y que la Conar es un “nido de ratas” desde hace mucho tiempo. No solo habló para la televisión. Minutos más tarde contó qué le dijo el jugador al que le cometieron la supuesta infracción. “El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área. Me dijo textualmente: ‘No los quise ca***, perdí el equilibrio, no fue penal’. Pero este remedo de periodista ya me tiene cansado hablando de mí”, expresó el exjugador de Alianza Lima en Twitter.

Tras ello, el periodista Eduardo Combe, del programa “Fútbol en América”, informó a través de su Twitter que Pablo Lavandeira manifestó que lo dicho por ‘Neka’ no es verdad. “Me sorprende lo que ha tuiteado ‘Neka’ Vilchez. Le dije que me había agarrado desde afuera del área”.

Declaraciones de Lavandeira. Foto: captura Twitter

¿Cuándo es el próximo encuentro de Alianza Lima?

La escuadra victoriana se medirá ante Melgar en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 (recuperación) del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El duelo se jugará este miércoles 21 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido a través de Gol Perú. Además, podrás seguir el partidazo por la web de La República Deportes.