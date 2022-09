Pablo Lavandeira fue tendencia tras victoria de Alianza sobre Carlos Stein, ¿qué sucedió?

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Carlos Stein y sigue soñando con el título del Torneo Clausura. Los blanquiazules se llevaron los tres puntos sobre el final del partido con un polémico penal, el cuál desencadenó la protesta de todo el cuadro carlista. Tras el final del encuentro en Jaén, el futbolista Pablo Lavandeira se volvió tendencia en las redes sociales.

El uruguayo fue titular en el duelo del Torneo Clausura y pieza importante para que los victorianos se lleven los tres puntos. Su participación más importante fue sobre el final del compromiso, cuando el volante consiguió que el árbitro cobrara la pena máxima a favor del equipo de ‘Chicho’ Salas.

Diversos usuarios comenzaron a criticar esta decisión del juez, porque aseguraban que Lavandeira nunca recibió una falta por parte de Óscar ‘Neka’ Vílchez.

“No es penal. De ninguna manera. No hay contacto dentro del área. El jalón de Vílchez a Lavandeira es fuera. Repito, dentro no lo impacta”, “La mejor jugada de Lavandeira en el partido: inventó un penal. Terrible el árbitro”, “No hubo falta de Óscar Vílchez a Pablo Lavandeira dentro del área. No era penal. La falta es antes. Mal desempeño del árbitro”, “No era penal de Vílchez a Lavandeira. No seas malo”, son algunos de los comentarios que se leían en Twitter.

Óscar Vílchez se pronunció en redes luego del penal cobrado a Alianza Lima

‘Neka’ se pronunció en redes sociales luego de que terminara el duelo entre Alianza Lima y Carlos Stein. El futbolista utilizó sus redes sociales para contar que Pablo Lavandeira conversó con él sobre la polémica jugada que terminó en el triunfo de los victorianos.

“El mismo Pablo Lavandeira se me acercó a pedirme disculpas por tirarse dentro del área. Me dijo textualmente: ‘No los quise ca***, perdí el equilibrio, no fue penal’. Pero este remedo de periodista ya me tiene cansado hablando de mí”, escribió el jugador de Carlos Stein en su cuenta de Twitter.

Tiut de Óscar Vílchez. Foto: Twitter

Asimismo, Vílchez habló con la prensa y expresó duras palabras contra el arbitraje peruano sobre la manera en que lo perjudicaron en el compromiso.