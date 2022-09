Landauri afirma que árbitro principal discutió con juez de línea por el penal: “Una vergüenza”

La victoria de Alianza Lima por 2-1 sobre Carlos Stein por la fecha 10 del Torneo Clausura fue con mucha polémica. El árbitro principal cobró falta en el área en contra de Pablo Lavandeira y todos los jugadores del cuadro rival fueron a reclamarle muy furiosos. El mediocampista Óscar Vílchez y Julio Landauri fueron los que encabezaron esa protesta.

Tras finalizar el encuentro, Landauri habló con RPP Deportes y expresó toda su molestia sobre el comportamiento del réferi. “Fue una vergüenza. El juez de línea llegó adentro del campo y le dijo: ‘No ha sido penal, la falta ha sido afuera’. Y el árbitro le dijo: ‘No, yo ya decidí, yo soy el que manda’. Entonces, ¿qué mensaje les da a los jugadores? Nos están robando el partido”, sentenció.

En ese sentido, el atacante de Carlos Stein manifestó que no es posible que no haya una comunicación asertiva entre ambos réferis. “Es ilógico. Si el juez de línea dice que no fue penal, tienes que volver atrás. Pero el árbitro dijo: ‘No, yo mando’. Entonces, ¿quién decide dentro del campo? ¿Quién imparte justicia? Le he dicho al árbitro que tenga comunicación con su juez de línea, que lo llame a un lado y que debatan”, indicó.

Finalmente, Landauri afirmó que sentía mucha frustración por perder un partido así y más cuando están peleando por salvar la categoría. “Siento frustración. Nos cobraron un penal sin razón. A Gabriel Leyes lo agarraron todo el partido. Si van a cobrar jalones, que cobren todos los jalones dentro del área, los córneres, los tiros libres; que cobren todo”, puntualizó.

Así fue el polémico penal cobrado