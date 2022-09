Quien puede, puede: Jean Deza reveló la exorbitante suma de dinero que gastaba en sus juergas

Jean Deza fue considerado una promesa del fútbol peruano en sus primeros años como profesional; sin embargo, se vio metido en diversas indisciplinas y problemas extradeportivos que lo llevaron a no explotar todo su potencial.

Recientemente, el jugador se manifestó sobre aquellas fiestas en las que era ampayado por los lentes de la farándula local. En entrevista con el periodista de ESPN Franco Lostaunau en Charla Franca, habló sobre sus reuniones: “Lo mío no era tomar, lo mío era la noche. Me gustaba estar con los amigos, estar en la discoteca, estar jodiendo, estar hasta tarde” .

Jean Deza llegó al equipo tarmeño el pasado marzo. Foto: ADT

Deza confesó lo que le ocurría en aquellos años en los que sus juergas eran más recurrentes: “Lo que me ganó en esos años anteriores fue el ego de uno mismo. Comencé de nuevo a salir, como lo hacía en UTC, pero no tenía la prensa que tenía con Alianza porque me agarraron en situaciones que a un futbolista no se le debe agarrar” .

El jugador indicó que a la prensa deportiva la respeta, pero con la de farándula no se lleva bien: “Yo acepto mis errores y a los canales deportivos siempre los voy a respetar, sea buena opinión o mala. El resentimiento lo tengo con los de espectáculos porque me encuentran tomando una cerveza en un restaurant con mi pareja, y no va a decir que me he tomado una cerveza, va a decir que me he tomado toda la Pilsen”.

¿Cuánto gastaba Deza en una juerga?