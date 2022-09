[GolTV y STAR Plus, En Vivo] Emelec vs. Barcelona SC: ¿cómo seguir el clásico astillero?

¿Cómo ver Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO? El clásico astillero se disputará este domingo 18 de septiembre por la fecha 11 de la LigaPro de Ecuador en el Estadio George Capwell (Guayaquil). La transmisión del duelo irá vía GolTV y Star Plus desde la 1.30 p. m., pero también puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Emelec vs. Barcelona SC: ficha del partido

Partido Emelec vs. Barcelona SC ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de setiembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio George Capwell ¿En qué canal? GolTV y Star Plus

Emelec vs. Barcelona SC: la previa

Duelo directo. La segunda ronda del fútbol ecuatoriano ingresa en su etapa final y son seis equipos que buscan quedarse con el certamen. Entre los clubes que pelean los primeros lugares se encuentran Emelec y Barcelona SC.

En una nueva edición del clásico astillero, ambas escuadras se verán las caras con la necesidad de sumar una victoria para seguirle los pasos al líder Aucas.

El conjunto eléctrico se ubica en la cuarta casilla con 17 unidades, pero con un partido pendiente. Por su parte, el Ídolo suma 16 puntos y un triunfo le permitiría superar a su rival de turno en la tabla.

Emelec vs. Barcelona SC: historial reciente

Emelec vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Emelec: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamon, Marlon Mejía, Jackson Rodríguez, Dixon Arroyo, Roberto Garcés, Sebastián Rodríguez, Bryan Carabalí y Diego García.

Barcelona SC: Javier Burrai, Pedro Pablo Velasco, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Jonathan Perlaza, Bruno Piñatares, Carlos Carcelén, Fidel Martínez, Damián Díaz, Adonis Preciado y Jhon Jairo Cifuente.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Barcelona SC?

El clásico astillero entre Emelec vs. Barcelona SC se llevará a cabo este domingo 18 de setiembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Revisa AQUÍ la guía de horarios:

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Emelec vs. Barcelona SC?

La transmisión del partido entre Emelec vs. Barcelona SC estará a cargo de la señal de GolTV para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus o GolTV Play.

GolTV en Perú

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

GolTV en Ecuador

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Emelec vs. Barcelona SC en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Barcelona SC, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Emelec vs. Barcelona SC ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del partidazo entre Emelec vs. Barcelona SC y quieres verlo ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota, encontrarás todas las jugadas, el minuto a minuto y el mejor resumen del Clásico Astillero.

Estadio de Emelec vs. Barcelona SC

El escenario de este compromiso será el Estadio George Capwell, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. Dicho recinto fue inaugurado el 21 de octubre de 1945 y cuenta con una capacidad para albergar a 40.000 espectadores.