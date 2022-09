Previa Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO vía ESPN y Star Plus EN DIRECTO

MIRA AQUÍ EN VIVO Atlético Madrid vs. Real Madrid | Ambos equipos españoles se enfrentarán por sexta jornada de LaLiga Santander 2022 este domingo 18 de septiembre. El duelo, que iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana), contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Previa Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO 11:06 ¿Cómo está la tabla de LaLiga? La sexta fecha se encuentra disputándose en estos precisos instantes y tenemos al FC Barcelona como puntero momentáneo con 16 puntos, uno más que Real Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid está bastante relegado en el séptimo lugar. 10:14 Carlo Ancelotti alabó el trabajo del 'Cholo' en el 'Atleti' "Si el Atlético lucha desde hace tiempo por todo en España es gracias al trabajo de Simeone", manifestó en rueda de prensa Ancelotti. "La conexión entre Simeone, los jugadores y el club es gran parte del éxito. Es una relación muy estrecha. Es capaz de construir una relación muy fuerte con los jugadores, que lo dan todo por el club y por su entrenador. Aunque algunos piensan que no lo es, esto es una parte importante". Con información de EFE. 09:02 Simeone: "¿Llegar con dudas? Estos partidos son una nueva historia" El entrenador colchonero explicó que él prefiere llegar a este tipo de partido en una dinámica positiva, no tras una derrota como la de hace unos días en Champions, ante el Bayer Leverkusen. Sin embargo, también remarcó que en los partidos tan importantes, esas situaciones no son tan clave. "Siempre pienso que los partidos importantes es importante llegar por la confianza y seguridad, pero desde que empieza el partido es una historia nueva. A los que nos tocó jugar o a los que somos entrenadores, entendemos que todo está bien hasta que el árbitro arranca el partido y comienza una película nueva en la que no sabemos cuál es el final. Por eso es tan divertido este juego", declaró. 08:21 Ancelotti: "Llegamos en buena racha y motivados" En rueda de prensa, el DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que, a pesar de jugar contra un rival fuerte y ser de un encuentro especial como un derbi, el cuadro blanco "llega bien, con una buena racha, con buena dinámica y motivados". 08:05 Real Madrid vs. Atlético Madrid: historial de partidos Amplia ventaja tienen los blancos sobre los colchoneros en los clásicos de Madrid. Total: 291 Ganó Real Madrid: 150 Ganó Atlético de Madrid: 72 Empataron: 69. 07:17 Real Madrid vs. Atlético Madrid: previa Buen día, lector o lectora de La República Deportes. Esta vez te llevaremos toda la previa, datos y novedades sobre el derbi madrileño entre el Real y el Atlético en el Metropolitano por LaLiga Santander. ¿Cuál es el favorito, quiénes son bajas, cómo llegan ambos equipos? Conoce TODO eso AQUÍ.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: previa

Los colchoneros no la pasan muy bien en el inicio de la liga española, ya que se encuentran en la séptima casilla con 10 unidades. Vienen de caer 2-0 ante el Bayer 04 Leverkusen por la Champions League, mientras que en la liga española golearon 4-1 a Celta de Vigo de Renato Tapia.

Por otra parte, Real Madrid no conoce de derrotas en la presente temporada. Son líderes de su grupo de la liga de campeones tras ganar sus dos primeros partidos, mientras que en la liga española están igualados en la cima con el Barcelona (15 pts.); sin embargo, tienen un encuentro menos, por lo que un triunfo los colocaría como líderes.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Cívitas Metropolitano ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Atlético Madrid vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Atlético Madrid: Oblak; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Morata y Joao Félix.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: historial

¿A qué hora ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO?

El encuentro entre Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO se jugará a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada del certamen europeo. Revisa en esta nota el horario según tu zona:

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO?

El derbi madrileño Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO, por la sexta fecha de la liga española, se transmitirá a través de ESPN y Star Plus para toda Sudamérica. También podrás seguirlo en HBO Max y TNT Sports para México.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid por Star Plus?

Si quieres seguir el Atlético Madrid vs. Real Madrid a por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes desde su página web.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: tabla de posiciones