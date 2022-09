¿A qué hora ver Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO por el derbi de LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO se enfrentan en el estadio Wanda Metropolitano, este domingo 18 de septiembre, por el derbi madrileño de la jornada 6 en LaLiga Santander 2022-23. El encuentro se jugará en el estadio Wanda Metropolitano desde las 2.00 p. m. (hora peruana), con transmisión de ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado y los video de goles.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

En territorio peruano, el derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid empezará a las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Real Madrid, único equipo con puntaje invicto en lo que va de la presente temporada de LaLiga, buscará mantener su racha perfecta cuando visite a su vecino Atlético de Madrid en el derbi de la capital española, partido que se perfila como el más atractivo de esta sexta jornada.

El cuadro merengue, segundo en la tabla de posiciones tras la victoria del Barcelona, viene de golear en casa al Mallorca por 4-1 luego de remontar un 1-0 en contra. Federico Valverde, Vinícius Jr., Rodrygo y Antonio Rüdiger le dieron el triunfo al equipo de Carlo Ancelotti en la fecha previa.

Los colchoneros, en tanto, también ganaron por el mismo marcador al Celta de Vigo. Ángel Correa, Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco (además de un autogol) sellaron el resultado a favor del elenco dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, que se ubica en el séptimo puesto con 10 unidades.

El primer derbi Real Madrid vs. Atlético Madrid de este 2022, jugado en marzo, fue victoria 1-0 para el Atleti con gol de Carrasco. El historial reciente, no obstante, le da la ventaja a los blancos, con tres de los cinco últimos cruces ganados.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid?

En Sudamérica, la trasmisión del Real Madrid vs. Atlético Madrid por TV irá a través del canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos:

España: Movistar LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga UHD, LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs. Atlético Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a este servicio, también cuentas con la opción de seguir la cobertura de La República Deportes.

Alineaciones probables de Real Madrid vs. Atlético Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Edouard Mendy, Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde, Vinícius Jr., Rodrygo.

Atlético Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Felipe Augusto, Axel Witsel, Reinildo, Saúl Ñíguez, Geoffrey Kondogbia, Ángel Correa, Koke, Matheus Cunha y Joao Félix.

PUEDES VER: Jean Deza revela la exorbitante suma de dinero que gastaba en sus noches de juerga

Últimos derbis Real Madrid vs. Atlético Madrid

Atlético Madrid 1-0 Real Madrid | 08.05.22

Real Madrid 2-0 Atlético Madrid | 12.12.21

Atlético Madrid 1-1 Real Madrid | 07.03.21

Real Madrid 2-0 Atlético Madrid | 12.12.20

Real Madrid 1-0 Atlético Madrid | 01.02.20.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El escenario de este compromiso será el estadio Wanda Metropolitano, recinto deportivo con capacidad para casi 70.000 espectadores, propiedad del club Atlético de Madrid.