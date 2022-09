Perú vs. Chile por Copa Davis: fecha, hora y canal para ver el pase a la final del Grupo Mundial I

Perú vs. Chile se enfrentarán por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022 en el Lawn Tennis, con transmisión de DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE con el recuento punto a punto de cada set, el marcador actualizado y el resultado final, de este y todos los eventos deportivos del día, sigue la cobertura GRATIS de La República Deportes.

Perú vs. Chile por Copa Davis: partidos

Dobles

Sergio Galdós y Arklon Huertas del Pino vs. Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo

Singles

Juan Pablo Varillas vs. Alejandro Tabilo

Nicolás Álvarez vs. Nicolás Jarry

Perú vs. Chile por Copa Davis: ficha del juego

Grupo Mundial I de Copa Davis Perú vs. Chile ¿Cuáno juegan? Domingo 18 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio de los Hermanos Buse ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por Copa Davis?

El enfrentamiento entre Perú vs. Chile por Copa Davis se disputará este domingo 18 de septiembre en las Estadio de los Hermanos Buse. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 4.00 p. m.

¿En dónde ver Perú vs. Chile por Copa Davis?

Los canales a cargo de la transmisión del partido Perú vs. Chile por Copa Davis serán DirecTV Sports. También puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo ver Perú vs. Chile por Copa Davis ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el duelo Perú vs. Chile por Copa Davis por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Perú vs. Chile por Copa Davis?

La serie se llevará a cabo sobre canchas de arcilla en el Estadio Coliseo de los Hermanos Buse este 18 de septiembre. El recinto se encuentra en Jesús María, Lima y tiene capacidad para albergar a 10.000 aficionados. Las entradas ya están a la venta.