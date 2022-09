Atlético Madrid vs. Real Madrid: formaciones, horario y canal del derbi de LaLiga Santander

¿Cuándo juega Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO? Colchoneros y merengues protagonizarán una edición más del derbi madrileño, esta vez por la sexta fecha de LaLiga Santander, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Civitas Metropolitano. La transmisión de este partidazo estará a cargo de ESPN y Movistar+, además de la plataforma de streaming Star Plus.

Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del Atlético Madrid vs. Real Madrid en la web de La República Deportes, así como también los resultados de los partidos de hoy.

Previa Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO 19:55 ¿Cómo llega el Atlético de Madrid al derbi? El cuadro de Diego Simeone ha empezado irregular el torneo, pues de 5 encuentros solo ha ganado 3, empató uno y perdió el restante. Getafe 0-3 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 0-2 Villarreal Valencia 0-1 Atlético de Madrid Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 4-1 Celta de Vigo. 19:06 ¿Cómo llega el Real Madrid al derbi? El equipo de Carlo Ancelotti llega como puntero e invicto al derbi madrileño. De 5 partidos disputados en LaLiga Santander, ganó los 5. Almería 1-2 Real Madrid Celta de VIgo 1-4 Real Madrid Espanyol 1-3 Real Madrid Real Madrid 2-1 Real Betis Real Madrid 4-1 Mallorca. 18:02 Los colchoneros se preparan Atlético de Madrid compartió en sus redes sociales imágenes de los colchoneros entrenando a pulso para disputar el derbi de mañana ante el Real Madrid. Foto: Twitter/Atleti. 17:24 Últimos partidos entre Atlético Madrid vs. Real Madrid Te dejamos los últimos 10 enfrentamientos entre Atlético Madrid vs. Real Madrid: 17:02 David Alaba ya palpita el derbi madrileño El zaguero de Real Madrid, David Alaba, habló sobre el duelo ante los colchoneros y lo catalogó como un cotejo que será "especial y duro". 16:44 Pronósticos del Atlético Madrid vs. Real Madrid Las casas de apuestas dieron a conocer las cuotas sobre el derbi madrileño de La liga Santander. Te apuesto Gana Real Madrid: 2,33 Empate: 3,40 Gana Atlético Madrid: 3,05 Doradobet Gana Real Madrid: 2,33 Empate: 3,40 Gana Atlético Madrid: 3,10 Betsson Gana Real Madrid: 2,28 Empate: 3,45 Gana Atlético Madrid: 3,05 Inkabet Gana Real Madrid: 2,30 Empate: 3,40 Gana Atlético Madrid: 3,10 16:22 Último entrenamiento del Real Madrid antes del derbi madrileño Los merengues realizaron un último entrenamiento antes del derbi de este domingo 18 de setiembre por LaLiga Santander. 14:14 Real Madrid pone 'picante' al derbi A un día del derbi madrileño, el Real Madrid recordó 2 míticas celebraciones por parte de Raúl González y Cristiano Ronaldo. Foto: Twitter/Real Madrid. 13:33 Diego Simeone declaró en la previa del derbi Mientras se centra en su "lugar de entrenador", ajeno a la polémica surgida con los bailes de celebración de Vinicius frente al Mallorca, Diego Simeone superará este domingo los 407 partidos en la Liga de la leyenda Luis Aragonés como entrenador del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, del que destacó su "extraordinario equipo" y al que se opone ya con Jan Oblak listo para volver a la competición tras dos encuentros de baja. "Creo que el tiempo va relacionado a los resultados, a un gran trabajo de parte del club siempre dándome la posibilidad de tener grandes futbolistas y especial y únicamente por tener jugadores comprometidos. Y hemos tenido todo este tiempo jugadores muy comprometidos. Soy afortunado como entrenador de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y distintas transiciones como hemos vivido de algunos que se fueron y otros que han llegado para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en el fútbol: jugadores entregados a una causa. Soy un afortunado como entrenador, porque si no no podría haber estado tantos años, claro está", valoró de su década al frente del Atlético. 12:46 David Alaba declaró en la previa del derbi El central austriaco David Alaba señaló que el partido ante el Real Madrid será muy difícil, pero al mismo tiempo difícil. Video: Twitter/Real Madrid. 12:25 Florentino respalda a Vinicius El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitó la ciudad deportiva de Valdebebas para respaldar al brasileño Vinícius Junior, con el que tuvo gestos de cariño tras los últimos "comportamientos racistas y xenófobos", según lo calificó el club, y mostrar todo su apoyo a la plantilla en vísperas del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Presenció el máximo mandatario del club blanco el último entrenamiento con el que el Real Madrid preparó el derbi y a su conclusión fue saludando uno a uno a los jugadores antes de compartir un rato de charla con el técnico italiano Carlo Ancelotti. Especialmente cariñoso estuvo Florentino Pérez con Vinícius, que según informan desde el club permanece ajeno a la polémica que se ha desatado y centrado en lo deportivo. Completó un buen entrenamiento antes de ser titular ante el Atlético de Madrid, asumiendo el liderazgo que deja la baja del francés Karim Benzema. Otro gesto especial del presidente del Real Madrid se produjo con Marco Asensio, sonrientes ambos y fundidos en un abrazo, después de que el jugador meditase su salida del club este verano y tras su enfado por quedarse sin minutos ante el Mallorca, que precedió a su presencia con gol ante el Leipzig en la Liga de Campeones. Con información de EFE. 11:46 Real Madrid rechaza racismos contra Vinicius En la previa del derbi entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid, la Casa Blanca salió al frente de los ataques en contra de su futbolista Vinícius Júnior, a quien respaldó por los comportamientos “racistas y xenófobos” de los que viene siendo blanco. “El Real Madrid rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en el ámbito del fútbol, del deporte y de la vida en general, como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas contra nuestro jugador Vinícius Júnior”, se lee en el pronunciamiento del club vía redes sociales. 11:06 ¿Cómo está la tabla de LaLiga? La sexta fecha se encuentra disputándose en estos precisos instantes y tenemos al FC Barcelona como puntero momentáneo con 16 puntos, uno más que Real Madrid. Por su parte, el Atlético de Madrid está bastante relegado en el séptimo lugar. 10:14 Carlo Ancelotti alabó el trabajo del 'Cholo' en el 'Atleti' "Si el Atlético lucha desde hace tiempo por todo en España es gracias al trabajo de Simeone", manifestó en rueda de prensa Ancelotti. "La conexión entre Simeone, los jugadores y el club es gran parte del éxito. Es una relación muy estrecha. Es capaz de construir una relación muy fuerte con los jugadores, que lo dan todo por el club y por su entrenador. Aunque algunos piensan que no lo es, esto es una parte importante". Con información de EFE. 09:02 Simeone: "¿Llegar con dudas? Estos partidos son una nueva historia" El entrenador colchonero explicó que él prefiere llegar a este tipo de partido en una dinámica positiva, no tras una derrota como la de hace unos días en Champions, ante el Bayer Leverkusen. Sin embargo, también remarcó que en los partidos tan importantes, esas situaciones no son tan clave. "Siempre pienso que los partidos importantes es importante llegar por la confianza y seguridad, pero desde que empieza el partido es una historia nueva. A los que nos tocó jugar o a los que somos entrenadores, entendemos que todo está bien hasta que el árbitro arranca el partido y comienza una película nueva en la que no sabemos cuál es el final. Por eso es tan divertido este juego", declaró. 08:21 Ancelotti: "Llegamos en buena racha y motivados" En rueda de prensa, el DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que, a pesar de jugar contra un rival fuerte y ser de un encuentro especial como un derbi, el cuadro blanco "llega bien, con una buena racha, con buena dinámica y motivados". 08:05 Real Madrid vs. Atlético Madrid: historial de partidos Amplia ventaja tienen los blancos sobre los colchoneros en los clásicos de Madrid. Total: 291 Ganó Real Madrid: 150 Ganó Atlético de Madrid: 72 Empataron: 69. 07:17 Real Madrid vs. Atlético Madrid: previa Buen día, lector o lectora de La República Deportes. Esta vez te llevaremos toda la previa, datos y novedades sobre el derbi madrileño entre el Real y el Atlético en el Metropolitano por LaLiga Santander. ¿Cuál es el favorito, quiénes son bajas, cómo llegan ambos equipos? Conoce TODO eso AQUÍ.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de septiembre ¿Dónde? Civitas Metropolitano ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y Movistar+

Previa Atlético Madrid

Mientras se centra en su "lugar de entrenador", ajeno a la polémica surgida con los bailes de celebración de Vinicius frente al Mallorca, Diego Simeone superará este domingo los 407 partidos en la Liga de la leyenda Luis Aragonés como monitor del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, del que destacó su "extraordinario equipo" y al que se opone ya con Jan Oblak listo para volver a la competición tras dos encuentros de baja.

“Creo que el tiempo va relacionado a los resultados, a un gran trabajo de parte del club, siempre dándome la posibilidad de tener grandes futbolistas y especial y únicamente por tener jugadores comprometidos. Y hemos tenido todo este tiempo jugadores muy comprometidos”, señaló.

“Soy afortunado como entrenador de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y distintas transiciones como hemos vivido, de algunos que se fueron y otros que han llegado para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en el fútbol: jugadores entregados a una causa. Soy un afortunado como entrenador, porque si no no podría haber estado tantos años, claro está”, valoró de su década al frente del Atlético.

Atlético Madrid logró una victoria agónica por el Grupo B de la Champions League. Foto: EFE

¿Cuándo y a qué hora es el Atlético Madrid vs. Real Madrid?

El derbi madrileño entre Atlético Madrid vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 18 de septiembre a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu región.

Perú, México, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 4.00 p. m.

Previa Real Madrid

Karim Benzema no pasó ninguna prueba en la víspera del derbi madrileño del Metropolitano y se confirmaron los malos presagios que durante la semana salieron desde el club madridista, confirmando la baja del delantero francés en el duelo ante el Atlético Madrid por la lesión muscular que le mantendrá de baja hasta el 2 de octubre.

Los intentos de Benzema de llegar a tiempo para el derbi han sido infructuosos. El sábado no cambió nada respecto al resto de la semana y al francés no se le vio trabajar sobre el césped en el inicio de entrenamiento del Real Madrid abierto a la presencia de los medios de comunicación.

El Real Madrid, con la ausencia de Karim y de Lucas Vázquez, al que se le vio realizar trabajo en solitario en el campo de entrenamiento, terminó la preparación del duelo ante el Atlético de Madrid con una sesión en la que Carlo Ancelotti terminará de perfilar el equipo que comenzará el partido en el Metropolitano.

Será el tercer encuentro que se pierda Benzema, lesionado en el estreno en la Liga de Campeones en Glasgow ante el Celtic, de baja frente al Mallorca y el Leipzig. Se cumplirán las primeras estimaciones sobre el tiempo de baja tras confirmarse que no tenía dañada la rodilla derecha, pero sí una doble lesión en su muslo derecho. Apuntaban a que sería baja hasta el regreso de LaLiga tras los partidos de selecciones, el 2 de octubre, en la cita del Real Madrid ante Osasuna.

Vinícius Júnior es uno de los goleadores del Real Madrid en esta temporada. Foto: EFE

¿En qué canal ver Atlético Madrid vs. Real Madrid?

La transmisión del Atlético Madrid vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica y Movistar+ para España. También podrás seguirlo a través de la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN 2, Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

Perú: ESPN, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Atlético Madrid vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus para ver el Atlético Madrid vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Atlético Madrid vs. Real Madrid: posibles alineaciones