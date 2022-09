Previa América vs. Chivas EN VIVO: minuto a minuto del clásico mexicano por la Liga MX

HOY juega América vs. Chivas EN VIVO y EN DIRECTO | Las águilas y el Rebaño protagonizarán el partido más atractivo de la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga MX 2022. Ambos conjuntos se verán las caras en el Estadio Azteca desde las 8.00 p. m. (hora peruana). El duelo será TRANSMITIDO EN DIRECTO por TUDN y Univisión para toda Latinoamérica, además de DirecTV Sports para Sudamérica.

Recuerda que también podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto de este apasionante choque en la web de La República Deportes, en la que no solo encontrarás este compromiso sino también los resultados de los partidos de hoy.

EN VIVO América vs. Chivas, últimas noticias 10:57 América vs. Chivas de Guadalajar: previa Buen día, lector o lectora de La República Deportes. En esta ocasión te llevamos las últimas noticias, datos y toda la previa del clásico mexicano. ¿Cuál es el favorito?, ¿cómo llegan los equipos?, ¿qué alineaciones pararon? Conoce todo eso y más AQUÍ.

América vs. Chivas: ficha del partido

Partido América vs. Chivas ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de septiembre ¿Dónde? Estadio Azteca ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN, Univisión, DirecTV Sports

El líder del Torneo Apertura, América, buscará una nueva victoria para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de Pedro Aquino marcha en el primer lugar con 32 puntos y viene de empatar a 3 con Santos Laguna.

Por su parte, Chivas de Guadalajara está en la séptima casilla con 22 unidades y en su última presentación, perdió 4-1 ante Tigres UANL. De esta manera, el clásico de esta noche será más que apasionante.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Chivas?

El clásico mexicano entre América vs. Chivas está pactado para HOY sábado 17 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación de los demás países.

Perú, México, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver América vs. Chivas?

La transmisión del partidazo entre América vs. Chivas EN VIVO estará a cargo de los canales TUDN y Univisión para la región mexicana, mientras que DirecTV Sports lo pasará para toda Sudamérica.

México: TUDN, Canal 5, Afizzionados

Estados Unidos: TUDN USA, Univisión

Centroamérica: TUDN.

Sudamérica: DirecTV Sports.

¿Cómo ver América vs. Chivas en TUDN?

Sky: canal 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: canal 501 (SD) y 890 (HD)

Total Play: canal 503.

¿Dónde ver América vs. Chivas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el América vs. Chivas por internet, sintoniza las señales de ViX y Blim, servicios de streaming pertenecientes al mismo conglomerado que el canal TUDN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también puedes informarte a través de la cobertura de La República Deportes.

América vs. Chivas: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Emilio Lara, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Jonathan Rodríguez y Henry Martin.

Chivas: Miguel Jiménez, Alan Mozo, Luis Olivas, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Sergio Flores, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Roberto Alvarado, Santiago Ormeño y Alexis Vega.