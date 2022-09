Vinícius Jr. se pronunció tras insultos racistas por su festejo: “No dejaré de bailar”

La previa del esperado partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por el derbi madrileño de LaLiga Santander, se vio empañada en los últimos días por la polémica alrededor del delantero Vínicius Júnior, contra quien fueron vertidos comentarios racistas y xenófobos, según denunció su club.

A través de sus redes sociales, el ariete merengue compartió un video en el cual condenó los ataques recibidos por su baile de festejo al anotar goles y reafirmó la “filosofía” que intenta poner en práctica en su vida.

“‘Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra’. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Esa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más”, comienza el futbolista.

“Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No pueden ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer”, añadió el extremo con relación al comentario de Pedro Bravo, tertuliano del programa “El Chiringuito”, quien le había reclamado que “dejara de hacer el mono”.

Vinícius Jr.: “No voy a parar”

El brasileño recordó a varios colegas suyos que también celebran bailando cada vez que anotan: “Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, João Félix, Matheus Cunha... Son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaetón, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar”.

“Vengo de un país donde la pobreza es muy grande, donde la gente no tiene acceso a la educación y en muchos casos, ¡ni comida en la mesa! No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo. Me alaban y tampoco hablo. ¡Yo trabajo! Trabajo mucho. Dentro y fuera del campo. He desarrollado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin ayuda financiera de nadie”, agregó el jugador de 22 años.

Vinícius Júnior es uno de los goleadores del Real Madrid esta temporada. Foto: EFE

“Estoy haciendo una escuela con mi nombre. Haré mucho más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos. Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen”, insistió el ‘20′ madridista.