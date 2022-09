Roger Federer: adiós, ‘Su Majestad’

Hizo del tenis un deporte elegante vestido de blanco. Una era que parecía interminable, como su estilo con la raqueta en las manos. Roger Federer es el culpable de que más de uno ame el deporte que practica, y lloran el adiós a ‘Su Majestad’.

Y es que el suizo lanzó una noticia inaceptable para muchos: confirmó que la Laver Cup, torneo que se jugará del 23 al 25 de setiembre, será su último campeonato en el circuito ATP. Tras esta competición ya no jugará más en el Circuito ATP ni en los Grand Slam.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, comenta Federer.

Roger Federer se retiró del tenis profesional tras más de 20 años de trayectoria. Foto: AFP

En la carta publicada tiene palabras de reconocimiento para su familia, sus entrenadores y patrocinadores. “Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado”, prosigue Federer en su carta.

Las tres intervenciones en su rodilla derecha le dejaron sin competir en la presente temporada. El suizo, que el 8 de agosto cumplió 41 años, jugará por primera vez este curso en la Laver Cup. Tenía previsto jugar luego el Open 500 de Basilea (del 24 al 30 de octubre), en su ciudad natal, y donde ganó su último título ATP en el 2019. Tras este anuncio, su retirada será al final en Londres.

Con el retiro de Federer, profesional desde 1998, se despide uno de los integrantes del Big Three. Junto a Rafa Nadal y Novak Djokovic ha mantenido un duelo durante las dos últimas décadas en el tenis mundial.

Sabías que...

Triste. El mensaje de despedida de Nadal a Federer. “Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo”.