‘Kukín’ Flores y el día que confesó que tenía un secreto para “fintear” el antidoping

El exfutbolista Carlos Antonio Flores Murillo, recordado por muchos como ‘Kukín’ Flores, fue uno de los tantos personajes que pasaron por el programa “El valor de la verdad” que conducía Beto Ortiz. Allí, el jugador chalaco contó ciertas anécdotas que tuvo fuera de la cancha y resolvió algunas de las polémicas que lo rodearon a lo largo de su carrera profesional.

‘Kukín’ también se dio el tiempo de responder una de las mayores interrogantes que lo persiguió incluso después de su retiro. Conoce cuál fue la confesión del jugador que pasó por el equipo Sport Boys.

‘Kukín’ Flores y su participación en “El valor de la verdad”

El talento futbolístico de ‘Kukín’ Flores era innegable, aunque sus pasatiempos extradeportivos le jugaron en contra en más de una ocasión. El exjugador tuvo algunos episodios que marcaron un antes y un después en su vida, por lo que su participación en el programa de Latina era una gran ocasión para sacar a la luz varios de esos temas.

‘Kukín’ atinó a responder diversas consultas relacionadas con su infancia, su carrera como futbolista, su vida personal, e incluso de la vez que cayó de un quinto piso. Cada pregunta respondida por el participante de esa noche le valieron para pasar a los siguientes niveles, los cuales se iban dificultando según avanzaba.

El fallecido futbolista tuvo la oportunidad de escalar hasta la pregunta final para conseguir los S/ 50.000 que ofrecía el programa a quien logre responder de manera verídica todo el cuestionario. No obstante, el chalaco optó por quedarse hasta la pregunta 20, por lo que se llevó consigo S/ 25.000.

El exfutbolista es uno de los ídolos del club Sport Boys. Foto: Latina

La polémica pregunta 15 relacionada con el antidoping

En la pregunta 15 del programa, ‘Kukín’ Flores respondió una de las mayores dudas en torno a su adicción con las drogas: “¿Tenías un secreto para no dar positivo en el examen antidoping?”.

Antes de responder, el exfutbolista se río y miró a quienes lo acompañaron a esa edición. Finalmente, el chalaco respondió que sí, y que incluso nunca le falló.

Cabe resaltar que ‘Kukín’ no llegó a revelar cuál era ese secreto, explicando que eso podría jugar en contra a los jóvenes que practican balompié. “Puede ser un arma de doble filo para algún muchacho que esté en tentación y que posiblemente cometa un error que no debió. Si algún día hice algo malo, me castigué yo mismo, no voy a darle ideas malas a nadie”, comentó Flores.