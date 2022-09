[EN VIVO] Valencia vs. Celta ONLINE, con Renato Tapia ¿dónde ver el duelo de la liga española?

Valencia vs. Celta EN VIVO se enfrentan este sábado 17 de septiembre por la jornada 6 de LaLiga Santander a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana) en el estadio Mestalla. El encuentro será televisado por la plataforma de Star Plus. Renato Tapia estará presente en el cuadro de Balaídos.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga española por internet vía live streaming en La República Deportes.

Valencia vs. Celta: ficha del partido

Valencia vs. Celta Liga Santander-Fecha 6 ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de septiembre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Mestalla ¿Canal? Star Plus

El equipo de Renato Tapia tendrá una dura contienda cuando le toque enfrentarse en Mestalla al conjunto de Valencia.

El elenco de Balaídos viene de una dura derrota por 4-1 ante Atlético Madrid. En el puesto 10 y con siete puntos, espera llevarse un triunfo importante para seguir escalando en la tabla.

¿A qué hora juegan Valencia vs. Celta?

Perú, Ecuador, Colombia, México: 11.30 a. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay: 12.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Cómo ver el Valencia vs. Celta ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Valencia vs. Celta por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Valencia vs. Celta?

Para acceder a Star Plus y ver el Valencia vs. Celta, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos resultados entre Valencia vs. Celta

Tabla de posiciones de LaLiga Santander