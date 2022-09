[En vivo] Tottenham vs. Leicester City: hora y canal del partido por la Premier League

Tottenham vs. Leicester City EN VIVO Y EN DIRECTO se miden, este sábado 17 de setiembre, por la octava fecha de la Premier League 2022-2023. El compromiso entre los spurs y los foxes se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y todos los partidos de hoy a través de La República Deportes.

Tottenham vs. Leicester City: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Leicester City ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de setiembre ¿A qué hora? 11.45 a. m. (Perú) ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿Canal? Star Plus

Tottenham vs. Leicester City: la previa

¡Partidazo! Tottenham tuvo un buen arranque en la presente edición de la Premier League y buscará revalidar su buen momento ante un Leicester City que viene golpeado.

El conjunto comandado por Antonio Conté se ubica en la tercera casilla del torneo con 14 unidades, a un punto del líder (Arsenal), e intentará mantener su invicto ante su gente. Por su parte, los foxes registraron un pésimo arranque y solo consiguieron un punto en lo que va de la competición.

Tottenham vs. Leicester City: historial reciente

Tottenham vs. Leicester City: posibles alineaciones

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Emerson, Højbjerg, Bissouma, Sessegnon, Richarlison, Kane y Son.

Leicester City: Ward, Faes, Amartey, Evans, Justin, Tielemans, Ndidi, Castagne, Maddison, Daka y Iheanacho.

¿A qué hora ver Tottenham vs. Leicester City EN VIVO?

El encuentro entre Tottenham vs. Leicester City se jugará a las 11.45 a. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

11.45 Bolivia: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C): 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿En qué canal ver Tottenham vs. Leicester EN VIVO?

El encuentro entre Tottenham vs. Leicester por la octava jornada de la Premier League se podrá sintonizar a través de Star Plus.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Paramount+

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: NBC Sports, Telemundo Deportes.

España: DAZN.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Leicester?

Para acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Leicester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Tottenham vs. Leicester ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Tottenham vs. Leicester, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los tantos al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Leicester?

El escenario de este compromiso será el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Dicho recinto fue inaugurado el 3 de abril de 2019 y cuenta con una capacidad para albergar más de 62.000 espectadores.