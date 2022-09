Real Madrid vs. Atlético Madrid: fecha, hora, canal y últimas noticias del derbi madrileño

¡Jornada de derbi! La sexta fecha de LaLiga Santander tendrá como principal atractivo el partido entre Real Madrid vs. Atlético Madrid. El cruce se disputará este domingo 18 de setiembre. Ambas escuadras tienen realidades muy distintas. AQUÍ podrás seguir la previa y entérate de las últimas noticias del cotejo.

EN VIVO Real Madrid vs. Atlético Madrid: últimas noticias 07:34 Así marcha la tabla de LaLiga previo al derbi Real Madrid es líder con puntaje perfecto, mientras que Atlético Madrid ocupa la septima casilla. 06:46 ¡Se viene el derbi madrileño! Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes, en esta oportunidad les presentamos la pevia del Real Madrid vs. Atlético Madrid. AQUÍ podrán enterarse de las últimas noticias del derbi madrileño por LaLiga Santander.

El conjunto comandado por Carlo Ancelotti ha ganado todos los cotejos que disputó en la temporada. La Casa Blanca es líder de LaLiga Santander con 15 unidades; sin embargo, la principal duda gira en torno a Karim Benzema, el ‘Gato’ no logra superar su lesión y es probable que esté ausente en el Cívitas Metropolitano.

Por su parte, los dirigidos por Diego Simeone tuvieron un arranque irregular en la campaña. En el certamen local solo pudieron obtener 10 unidades y en su última presentación por la Champions League cayeron por 2-0 ante el Bayern Leverkusen.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

Atlético Madrid: Oblak; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Morata y Joao Félix.

¿A que hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Perú: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Argentina: ESPN2

Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN, NOW NET e Claro, GUIGO, Star+

Chile: ESPN Chile

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

España: Movistar+, Movistar Laliga

Estados Unidos: ESPN+

¿Cómo ver Real Madrid vs. Atlético Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs. Atlético Madrid por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes e informarte por esta vía.

¿Dónde juegan Real Betis vs. Ludogorets?

El escenario que albergará el derbi madrileño será el Cívitas Metropolitano, conocido anteriormente como el Wanda Metropolitano. Dicho recinto fue fundado el 16 de setiembre del 2017 y cuenta con una capacidad para más de 68.000 espectadores.