Liga 1 2022 EN VIVO: partidos de hoy, programación y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Fin de semana de fútbol peruano. La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 se jugará desde este sábado 17 al lunes 19 de setiembre. Los equipos continúan en su luchan por el título y otros por salvarse del descenso. En esta nota encontrarás la programación, tabla de posiciones, horarios y canales.

Liga 1 2022: ¿quiénes se enfrentan?

La jornada empezará este sábado 17 en el cual destacan el Cienciano vs. Melgar por el clásico del sur. El Dominó y el Papá se verán las caras en un duelo clave por llegar a los primeros lugares del Clausura y luchar por el título. Asimismo, estarán enfrentándose César Vallejo vs. Sport Huancayo en Trujillo. Los huaracinos irán por la sorpresa.

El plato fuerte será el Universitario vs. Atlético Grau. Los cremas vienen de dos victorias consecutivas y se enfrentarán al líder del certamen. Los albos son la sorpresa del campeonato e irán por el batacazo.

Para el domingo 18, la Liga 1 arrancará con el Alianza Lima vs. Carlos Stein. Los blanquiazules buscarán recuperarse de las últimas dos jornadas. Mientras tanto, los otros cotejos más resaltantes son Binacional vs. Sporting Cristal y Sport Boys vs. Cantolao. La fecha se completa con el ADT vs. Carlos Mannucci.

Finalmente, la fecha 19 culminará con el choque entre Ayacucho FC vs. Alianza Atlético.

Liga 1 2022 EN VIVO: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2022

Tabla acumulada de la Liga 1 2022