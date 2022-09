¿Bajo qué criterio la Bicolor podría asistir al Mundial? El abogado Julio García responde

¡Se acabó! La Comisión de Apelaciones de la FIFA le puso punto final al caso Byron Castillo a pesar de las pruebas que había presentado la selección chilena. Mediante un comunicado, se informó el fallo a favor de Ecuador. “Se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente, de conformidad con el art. 5, apdo. 1 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA”, detalló la organización en su página web.

El veredicto de la Cámara de Apelaciones de la FIFA sobre caso Byron Castillo. Foto: captura de FIFA

Posteriormente, La República Deportes conversó con el abogado Julio García para ver la instancia que queda por afrontar, si Byron Castillo es ecuatoriano en realidad y bajo qué criterio la selección peruana estaría presente en el Mundial Qatar 2022.

—Tras el fallo de la FIFA, ¿hay posibilidad de que el TAS se incline a favor de Perú o Chile?

— No es difícil que eso suceda, el TAS es la única instancia imparcial respecto a las instituciones. Esto, sin dudar de la capacidad de los jueces de FIFA. Sin embargo, el único organismo neutral por naturaleza es el TAS. Tras conocer el fallo a favor de Ecuador, Perú y Chile podrían apelar. En esa instancia, la máxima entidad del fútbol mundial defenderá su posición.

—¿Bajo qué criterio la selección chilena podría estar presente en Qatar 2022?

—Lo que reclama Chile es una alineación indebida por nacionalidad, reclamando los puntos jugados ante Ecuador. Para que la Roja se vea favorecido, tendría que haber un pronunciamiento del Estado ecuatoriano porque es el único que puede otorgar y quitar nacionalidad. Eso no lo puede hacer FIFA y creería que tampoco el TAS.

—¿Byron Castillo es ecuatoriano?

—Quien más dudas tenía de que Byron Castillo era ecuatoriano es la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). De pronto, dice que ya resolvió la justicia y ya no dudó que el jugador es ecuatoriano. Yo me he tomado el tiempo de revisar las resoluciones judiciales que presentó Ecuador y por ningún lado dice eso, sino, todo lo contrario. La resolución dice que el Registro Civil no puede dejar al señor Byron Castillo sin nacionalidad y tenía que devolver la cédula y pasaporte. Esto mientras se revise la veracidad de la documentación. Según la autoridad ecuatoriana, aún no se ha decidido si Byron Castillo es ecuatoriano.

—¿Cuáles serían los tiempos para que Chile o Perú puedan apelar al TAS?

— Desde este momento, ambos países están habilitados en recurrir al TAS. Normalmente, este organismo les va a solicitar los fundamentos de la decisión. Hoy (viernes 16 de septiembre) solo se ha conocido la parte dispositiva (fallo), pero los fundamentos se conocerán en los próximos días, eso puede tardar más de una semana. El Código de Arbitraje ya habilita a Perú y Chile para pedir una medida cautelar. El TAS falla de inmediato.

—¿Bajo qué criterio la selección peruana jugaría el Mundial Qatar 2022?

— La única sanción que beneficia a Perú es la exclusión de Ecuador del Mundial. Si no me equivoco, el Código Disciplinario de la FIFA habla como la exclusión del equipo del torneo en el que se ha cometido la falta. En este caso, las Eliminatorias Mundial Qatar 2022. Ahora, esto es más complicado porque hay terceros (rivales de Ecuador en la Copa del Mundo) que tendrían derecho a opinar.

—¿Perú tiene posibilidad de estar en la Copa del Mundo?

—Pienso que las posibilidades no son altas. Legalmente, en estricto, el tema se podría discutir por una grave falta de Ecuador. En caso el fallo sea en contra del Tricolor, más posibilidad hay que se lo excluya (beneficiado Perú) a que sea sancionado por una alineación indebida (beneficiado Chile).

—Si la Bicolor es beneficiada, ¿cómo se haría con el contrato que tenía Gareca con la Bicolor?

—Yo no creo que en ese caso un abogado de Ricardo Gareca reclame una indemnización para ir al Mundial Qatar 2022. Ambas partes actuaron de buena fe. Además, ya hay otro técnico (Juan Máximo Reynoso) a cargo de la selección peruana.

—Finalmente, ¿cómo cree que se resuelva este caso?