Roger Federer se retira: ¿qué tenistas peruanos lograron ganarle al astro suizo?

Este jueves 15 de septiembre, Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional a los 41 años. El ‘Expreso Suizo’ marcó una época en el deporte blanco. Sus 20 títulos de Grand Slam y el récord de más tiempo en el primer lugar del Ranking ATP (4 años y 6 meses) son algunos de sus logros más importantes, por lo que muchos lo consideran el mejor jugador de la historia.

A lo largo de sus 24 años de trayectoria, enfrentarse a ‘Su Majestad’ era casi sinónimo de derrota para cualquier rival; sin embargo, hubo dos tenistas peruanos que consiguieron vencerlo. Descubre de quienes se trata:

Rodolfo Rake, el primer peruano en vencer a Roger Federer

El primer peruano en derrotar a Roger Federer fue Rodolfo Rake, un tenista que se retiró con solo 21 años, pero que se dio el lujo de eliminar a ‘Su Majestad’ en los cuartos de final del Italian Open 1997 en la categoría juvenil

En ese entonces, el suizo tenía solo 16 años y daba sus primeros pasos en el tenis profesional, por lo que un Blake de 18 años lo venció de forma contundente con parciales de 6-1 y 6-4.

A pesar de que alcanzó las semifinales de dicho torneo, la carrera de Rodolfo Rake no llegó a despegar y terminó retirándose en 2001, cuando ocupaba el puesto 938 del Ranking ATP.

Rodolfo Rake se retiró para estudiar Finanzas, hoy vive en Estados Unidos. FOTO: Rodolfo Rake.

La vez que Luis Horna venció a Roger Federer

Luis Horna es sin duda uno de los mejores tenistas peruanos de la historia y uno de sus hitos más conocidos fue eliminar a Roger Federer en la primera ronda del Roland Garros en 2003.

La carrera del suizo venía en ascenso y ya era el número 5 del mundo, mientras que ‘Lucho’ ocupaba el puesto 88 del ranking ATP. No obstante, esta diferencia no se vio en la cancha, donde Horna venció por 3-0 con parciales de 7-6, 6-2 y 7-6. A pesar de que Federer no ganó ningún set, vendió cara su derrota, ya que el encuentro duró dos horas y 11 minutos.