¿A qué hora juegan Real Betis vs. Ludogorets EN VIVO por la Europa League 2022-23?

Real Betis vs. Ludogorets EN VIVO se enfrentan desde el estadio Benito Villamarín, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 2 de la Europa League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Benito Villamarín, con transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Para que no te pierdas el marcador actualizado minuto a minuto y los onces titulares de cada equipo, ingresa a la web de La República Deportes.

Real Betis vs. Ludogorets: ficha del partido

Partido Real Betis vs. Ludogorets ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 15 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín ¿En qué canal? ESPN 2

La escuadra bética afronta su segundo partido en esta Liga de Europa con la gran posibilidad de despuntarse en la cima del Grupo C. Su rival será el cuadro búlgaro, que también tiene la chance de ser el único líder.

En la jornada previa, los españoles derrotaron de visita al HJK de Finlandia por 2-0 con un doblete de Willian José. El elenco de Razgrad, por su parte, dio la sorpresa al imponerse como local por 2-1 a la Roma de José Mourinho.

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Ludogorets?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Real Betis vs. Ludogorets?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ViX

España: LaLiga TV (Bar).

¿Cómo ver Real Betis vs. Ludogorets ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Betis vs. Ludogorets por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes e informarte por esta vía.

Alineaciones probables de Real Betis vs. Ludogorets

Real Betis: Rui Silva; Miranda, Felipe, Pezzella, Moreno; Carvalho, Akouokou; Sánchez, Joaquín, Henrique; José.

Ludogorets: Pradt; Cicinho, Verdon, Gruper, Nedyalkov; Show, Piotrowski; Tekpetey, Oliveira, Despodov; Igor.

Real Betis vs. Ludogorets: pronóstico

Betsson: gana Betis (1,42), empate (4,75), gana Ludogorets (8,10)

Bet365: gana Betis (1,40), empate (4,50), gana Ludogorets (7,50)

1XBet: gana Betis (1,45), empate (4,98), gana Ludogorets (8,00)

Doradobet: gana Betis (1,47), empate (4,75), gana Ludogorets (7,00)

Inkabet: gana Betis (1,42), empate (4,70), gana Ludogorets (7,75).

¿Dónde juegan Real Betis vs. Ludogorets?

El escenario que acogerá este compromiso será el estadio Benito Villamarín, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Sevilla, propiedad del Real Betis Balompié. Tiene capacidad para 60.000 espectadores.