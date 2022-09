¿Cuál podría ser el primer ‘once’ de Juan Reynoso con la selección peruana?

La ‘era’ Reynoso comenzó oficialmente esta semana con los entrenamientos de la segunda lista de convocados bajo el mando de Juan Reynoso. El entrenador de la selección peruana viene trabajando arduamente en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de cara a los amistosos ante México y El Salvador, mismos que serán los últimos antes del inicio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026; que iniciarían en marzo del próximo año.

Ante el poco tiempo que tiene el ‘Ajedrecista’ de trabajar con sus dirigidos nace una interrogante: ¿cuál sería su primer ‘once’ con Perú?

El primer ‘once’ de Reynoso

Juan Máximo Reynoso mantendría la misma base de Ricardo Gareca, pero con algunas modificaciones: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Pedro Aquino, Christian Cueva, André Carrillo; Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz.

Los cambios de Reynoso en el ‘once’

Las modificaciones más llamativas serían las de Santamaría y Ruidíaz. Como se sabe, Reynoso dirigió al central de 30 años en el Puebla y FBC Melgar, por lo que lo conoce mucho más que al resto de centrales.

Por el lado del Ruidíaz, el ‘Ajedrecista’ fue el DT que lo hizo debutar profesionalmente y en más de una ocasión ha mostrado su postura sobre el delantero del Seattle Sounders. “A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar” , dijo en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Perú?

La FPF confirmó que la selección peruana enfrentará a México y a El Salvador en septiembre. El partido ante los aztecas está pactado para el próximo 24 a las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Rose Bowl de Pasadena. En tanto, el segundo amistoso se llevará a cabo tres días después, en el Audi Field, a las 8.00 p. m. (hora peruana).