Horacio Accavallo: ¿quién fue y de qué falleció la leyenda de boxeo argentino?

Horacio Accavallo dejó a miles de sus seguidores entristecidos por su fallecimiento. Él es un ejemplo para varias generaciones por tener el título del segundo campeón del mundo de box y su partida, que coincidentemente ocurrió en el Día del Boxeador Argentino, generó un vacío en este deporte.

Horacio Accavallo: de lustrabotas a segundo campeón mundial de boxeo en Argentina

Horacio Accavallo fue un personaje muy querido en Argentina por ser un luchador no solo en el ring. Él, a base de esfuerzo y peleas diarias, fue capaz de obtener uno de los reconocimientos más importantes en el deporte que practicaba.

Nacido el 14 de octubre de 1934, en Villa Diamante, Lanús, tuvo un duro camino por recorrer. Desde niño se dedicó al trabajo para ayudar a su familia. Junto a sus hermanos recolectaba cartones para vender y también generaba ingresos como lustrabotas; sin embargo, esto no fue un impedimento para ser el gran peleador que el mundo ha conocido.

Horacio Accavallo se consagró como el segundo campeón mundial del boxeo argentino en peso mosca. Foto: El Clarín

Mientras trabajaba en un circo, por pura casualidad, descubrió su pasión por el boxeo. Con la guía de Juan Aldrovandi y Héctor Vaccari, sus primeros maestros, empezó a aprender los fundamentos técnicos.

“Los domingos hacíamos una función de matiné. Cuando llovía o había poco público le preguntaban a la gente quién se animaba a pelear conmigo, era un número extra. Entonces peleábamos hasta que no dijera basta. Allí me di cuenta de que tenía condiciones y, en cuanto se abrió un club en Villa Diamante, me anoté”, contó a Horacio Convertini para el Diario Popular.

El 1 de marzo de 1966, en Tokio, se ganó el título del segundo campeón mundial de boxeo de Argentina y pasó a la historia tras vencer al japonés Katsuyoshi Takayama. Accavallo luchó y ganó un fallo dividido por puntos, con tarjetas a su favor de 73-69 y 74- 67 (la última en contra 71- 70).

¿De qué falleció Horacio Accavallo?

Horacio Accavallo falleció a los 87 años en el Día del Boxeador Argentino. Por ello, miles de sus fanáticos han quedado conmocionados por la pérdida del deportista.

La enfermedad progresiva que sufrió hasta su muerte fue alzhéimer. Él tuvo un desmejoramiento de su salud debido al trastorno cerebral que tuvo por más de 12 años. A causa de esto, debió ser internado en una clínica de recuperación neuronal.

El hijo del famoso boxeador, Horacio Accavallo Jr., dio a conocer su muerte, este 14 de septiembre, mediante un post en Instagram: “Así te voy a recordar viejo: con los brazos en alto como un campeón. Gracias por tus enseñanzas y por inculcarme tus valores. Descansa en paz”.